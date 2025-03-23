八炯驚傳收恐嚇信 被預告週三可能會出事

反共網紅八炯前晚開講號召新竹人一起罷免舔共立委。（資料照，記者洪美秀攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕新竹市、新竹縣4大罷免團體前（21）晚在新竹火車站前廣場舉辦「新竹人，你罷了嗎？」罷免大會師，邀請反共YouTuber八炯及「正藍軍」饒舌歌手閩南狼、時事KOL徐小花、「珍礙金門」罷免陳玉珍公民團體發言人許祐嘉和「傑高不要」主持人高軒等人開講，現場收到罷免藍委鄭正鈐、徐欣瑩、林思銘及停職市長高虹安連署書超過千份。

而八炯傳出多次收到藍白網軍出征謾罵，昨他公開一則電子郵件，預告下週三和閩南狼可能會被「攻擊」；在八炯曬出電子郵件內容，是以簡體中文寫下：「下周三你們可能被攻擊。」署名者為JOHN SON。

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八炯收到信件後隨即發文表示：「3月26日我跟閩南狼要被攻擊了！！請問台灣政府，我可以合理帶武器防身嗎？我不怕壞人有槍，只怕好人身上沒有槍自衛。」許多網友則留言勸他「報警+防狼噴霧隨身帶，還有跟家人開啟定位避免被失蹤」、「公民團體擺的攤都被騷擾被嗆，真的要多注意安全」、「請務必注意安全，辛苦您們了！」。

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