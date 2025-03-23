晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

八炯驚傳收恐嚇信 被預告週三可能會出事

反共網紅八炯前晚開講號召新竹人一起罷免舔共立委。（資料照，記者洪美秀攝）反共網紅八炯前晚開講號召新竹人一起罷免舔共立委。（資料照，記者洪美秀攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕新竹市、新竹縣4大罷免團體前（21）晚在新竹火車站前廣場舉辦「新竹人，你罷了嗎？」罷免大會師，邀請反共YouTuber八炯及「正藍軍」饒舌歌手閩南狼、時事KOL徐小花、「珍礙金門」罷免陳玉珍公民團體發言人許祐嘉和「傑高不要」主持人高軒等人開講，現場收到罷免藍委鄭正鈐、徐欣瑩、林思銘及停職市長高虹安連署書超過千份。

而八炯傳出多次收到藍白網軍出征謾罵，昨他公開一則電子郵件，預告下週三和閩南狼可能會被「攻擊」；在八炯曬出電子郵件內容，是以簡體中文寫下：「下周三你們可能被攻擊。」署名者為JOHN SON。

相關新聞：新竹縣市4大罷團大會師 八炯、閩南狼助講高喊罷免舔共立委

八炯收到信件後隨即發文表示：「3月26日我跟閩南狼要被攻擊了！！請問台灣政府，我可以合理帶武器防身嗎？我不怕壞人有槍，只怕好人身上沒有槍自衛。」許多網友則留言勸他「報警+防狼噴霧隨身帶，還有跟家人開啟定位避免被失蹤」、「公民團體擺的攤都被騷擾被嗆，真的要多注意安全」、「請務必注意安全，辛苦您們了！」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中