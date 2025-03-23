男星霸道強吻前港姐 下唇慘遭狠咬、巴掌重擊

〔記者蕭方綺／台北報導〕「雙戲王」陳山聰、張振朗與戲后劉佩玥、「TVB新一代女打仔」劉穎鏇領銜主演TVB全新懸疑刑偵劇《奪命提示》，港姐出身的劉穎鏇在首集就展現身高176公分的修長美腿與姣好身材，穿著運動內衣露出結實腹肌，加上超短迷你熱褲顯露大長腿。劇中實為見習女警的她，利用色誘方式追查「鋸腿狂魔」，帥氣展現多場槍戰與打鬥場面，讓觀眾直呼「TVB最強Body」封號實至名歸。

張振朗（右）在《奪命提示》霸道強吻前港姐劉穎鏇，下唇慘遭狠咬。（翻攝自台灣大哥大MyVideo）

此外，剛以《反黑英雄》抱走TVB雙戲王的張振朗化身「渣男」，在戲中強吻劉穎鏇，卻慘遭反擊。首集就揭曉張振朗與劉穎鏇曾有一段情，然而男方卻在結婚當天當起落跑新郎，沒想到劉穎鏇的臥底任務讓她重逢失聯的未婚夫，兩人在醫院偶遇，張振朗將女方硬拉進雜物房逼問：「你不是一直等著再遇到我嗎？」說完還強行吻上她的雙唇，渣男行徑展露無遺。

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劉穎鏇奮力反抗，一口狠咬對方下唇，讓張振朗當場痛到流血，還甩了他一記巴掌！這場戲讓觀眾直呼：「活該」、「劉穎鏇這一巴掌太解氣了」。

張振朗（右）在《奪命提示》與劉穎鏇曾論及婚嫁，男方卻當落跑新郎。（台灣大哥大MyVideo提供）

劉佩玥在《奪命提示》轉型幹練女警，有不少槍戰與動作戲。（台灣大哥大MyVideo提供）

《奪命提示》開播三大亮點，不僅「最強Body劉穎鏇」、「狠揍渣男張振朗」讓觀眾看得過癮，「AI機器人預告兇案」的懸疑劇情更是燒腦，驚悚氛圍讓觀眾大呼「像在看鬼片」。

劇中刑事情報科總督察姜曦文（劉佩玥 飾）追查人口販賣案，透過手機助理Julie定位失蹤女臥底，然而當她來到荒山野嶺，Julie堅持「目標位置正確」，在垃圾堆翻找後竟發現失蹤臥底的屍體，且已被截肢殘害。隨後，Julie無預警發送新訊息，預告下一場謀殺即將發生，甚至播放女臥底生前錄音檔，這一連串詭異情節讓觀眾直呼：「AI真的可以預知兇案嗎？背後到底是誰在操控？」《奪命提示》於台灣大哥大MyVideo上線。

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