陳偉殷節目首度同框愛妻 昔傳婉拒12強賽邀約全說了

陳偉殷同框愛妻。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕鄭弘儀主持的節目《話時代人物》今邀請到旅外職棒名將「台灣左投」陳偉殷擔任來賓，這是他此行唯一的電視專訪，也是和太太蔡意雯首度同台，陳偉殷感性表示，「球員生涯其實很短暫，自己很幸運可以打球打了20年」。

陳偉殷透露，球員生涯中只掉過兩次淚，第一次是剛到日本很迷茫的時候，第二次是近幾年某次飛機上看網球名將費德勒退役紀錄片，「看影片時我哭了三次，很多感觸，尤其想到好像就快輪到自己退役了」。

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陳偉殷生涯中創造很多光榮紀錄，他對很多貴人表示感謝，其中也包括他的太太蔡意雯，陳偉殷在訪談中透露，第一眼看見蔡意雯，就深深被吸引，蔡意雯則說，很欣賞陳偉殷對棒球很執著的態度，「他不是一個浪漫的人，但他一直都是把情緒留在球場，不會帶回家」，作為頂尖球員的太太，蔡意雯壓力很大，最怕接到在球季中陳偉殷打電話說要回家，因為擔心是不是他打球受傷了，兩人平日會陪小孩練球，陳偉殷說兩個兒子都愛棒球，他不會阻止也不會特別鼓勵。

對於網路熱議，他婉拒世界棒球12強賽邀約這件事，陳偉殷也公開講述整段曲折的過程，他說一度其實已經開機練球，但中間一度沒獲首肯停止訓練，等再度被邀請、比賽已經迫在眉睫，擔心體能不佳沒有答應，但陳偉殷說，「未來任何對年輕球員有幫助的事，我都很樂意投入」。

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