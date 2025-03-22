晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳偉殷節目首度同框愛妻 昔傳婉拒12強賽邀約全說了

陳偉殷同框愛妻。（三立提供）陳偉殷同框愛妻。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕鄭弘儀主持的節目《話時代人物》今邀請到旅外職棒名將「台灣左投」陳偉殷擔任來賓，這是他此行唯一的電視專訪，也是和太太蔡意雯首度同台，陳偉殷感性表示，「球員生涯其實很短暫，自己很幸運可以打球打了20年」。

陳偉殷透露，球員生涯中只掉過兩次淚，第一次是剛到日本很迷茫的時候，第二次是近幾年某次飛機上看網球名將費德勒退役紀錄片，「看影片時我哭了三次，很多感觸，尤其想到好像就快輪到自己退役了」。

陳偉殷生涯中創造很多光榮紀錄，他對很多貴人表示感謝，其中也包括他的太太蔡意雯，陳偉殷在訪談中透露，第一眼看見蔡意雯，就深深被吸引，蔡意雯則說，很欣賞陳偉殷對棒球很執著的態度，「他不是一個浪漫的人，但他一直都是把情緒留在球場，不會帶回家」，作為頂尖球員的太太，蔡意雯壓力很大，最怕接到在球季中陳偉殷打電話說要回家，因為擔心是不是他打球受傷了，兩人平日會陪小孩練球，陳偉殷說兩個兒子都愛棒球，他不會阻止也不會特別鼓勵。

對於網路熱議，他婉拒世界棒球12強賽邀約這件事，陳偉殷也公開講述整段曲折的過程，他說一度其實已經開機練球，但中間一度沒獲首肯停止訓練，等再度被邀請、比賽已經迫在眉睫，擔心體能不佳沒有答應，但陳偉殷說，「未來任何對年輕球員有幫助的事，我都很樂意投入」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中