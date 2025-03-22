廣瀨鈴偷吃！松山研一抓包哭笑不得

《誰看見了孔雀在跳舞？》由廣瀨鈴、松山研一主演。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕懸疑日劇 《誰看見了孔雀在跳舞？》找來廣瀨鈴與松山研一聯手主演，劇中飾演廣瀨鈴父親的莉莉弗蘭奇忍不住爆透露她拍拉麵店戲時吃好吃滿，連嗑三碗半，完全不給劇組浪費食物的機會，讓廣瀨鈴不好意思地笑說：「因為真的很好吃嘛！」

廣瀨鈴（左）飾演的女學生心麥，在《誰看見了孔雀在跳舞？》中與飾演律師的松山研一追查真相。（friDay影音提供）

飾演律師的松山研一也跳出來「指證」，表示在一場臨演吃飯的蕎麥麵店場景，竟意外發現廣瀨鈴躲在角落「偷吃」蕎麥麵，讓松山研一哭笑不得「這裡也在吃！」更形容當時她的表情就像是被抓包了一樣超可愛，廣瀨鈴害羞表示，這段根本沒拍進去。

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《誰看見了孔雀在跳舞？》改編自淺見理都的同名漫畫，廣瀨鈴談到自己的角色「山下心麥」時表示，心麥雖是大學生，但比起同齡人更顯得孩子氣，與父親共度時光會感到純粹的快樂。她形容心麥是個真誠直率、內心溫暖的女孩，自己每天都抱持這樣的心情詮釋角色。

松山研一在《誰看見了孔雀在跳舞？》中飾演律師松風義輝。（friDay影音提供）

松山研一還大讚與廣瀨鈴對戲時，展現出獨特的「間」，這個節奏不僅不會干擾對手演出，「反而讓我們能夠更輕鬆地創造新的表演節奏」。舉例來說，就像圍棋中，同一個位置不能放兩顆棋子，而她總能巧妙地選擇一個合適的落點，讓橋段更加順暢。

松山研一表示無論是喜劇場面還是嚴肅橋段，廣瀨鈴都能讓人感受到一種在廣闊棋盤上自由交流的舒適感。兩人也曾在綜藝節目上合作過，當時松山研一就對於廣瀨鈴的多才多藝感到驚訝，更讚她「是個能夠創造奇蹟的人」。

廣瀨鈴形容《誰看見了孔雀在跳舞？》的心麥是真誠又溫暖的女孩。（friDay影音提供）

《誰看見了孔雀在跳舞？》改編自淺見理都的同名漫畫，劇情描述女大學生山下心麥（廣瀨鈴飾），為了追查刑警父親遭殺害的真相，憑藉遺留信件逐步逼近真相，並與律師松風義輝（松山研一飾）攜手追查。《誰看見了孔雀在跳舞？》每週六於friDay影音跟播。

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