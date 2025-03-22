女神安雅泰勒喬伊搞詐騙！化身《幸運女神》合作新生代男神首曝劇照

安雅泰勒喬伊在改編自《幸運女神》的犯罪驚悚影集《Lucky》飾演在詐騙世界中長大的女性。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《后翼棄兵》金球戲后與美國演員工會獎得主安雅泰勒喬伊主演的Apple TV+全新犯罪驚悚影集《Lucky》日前於拉斯維加斯正式開拍，之後主要拍攝地將移至洛杉磯，昨釋出首波劇照，她與《Queer》新生代男神德魯史塔基在片中將有精采對手戲，讓人相當期待。

影集改編自暢瑪麗莎斯塔普利的同名暢銷小説《幸運女神》，該作品曾登上《紐約時報》暢銷排行榜，也是影后瑞絲薇斯朋所創辦的讀書俱樂部精選書籍之一，瑞絲同時也擔任監製，還有知名編劇兼製作人強納森崔普爾與凱西帕帕斯將共同擔任製片、編劇並監製。

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安雅泰勒喬伊（左）和德魯史塔基合作犯罪驚悚影集《Lucky》。（Apple TV+ 提供）

瑞絲表示：「創立瑞絲薇斯朋讀書俱樂部的目標，就是希望能夠加深故事、講故事的人以及我們所打造的社群之間的連結。」她認為能夠放大這些以女性為中心的故事和作者，並將其帶到螢幕上展現全新生命力，是極其有意義的，「我們非常興奮能與 Apple TV+、無與倫比的安雅泰勒喬伊，以及優秀的創作者強納森崔普爾和凱西帕帕斯合作，將瑪麗莎斯塔普利這部奇幻小說所改編的動人影集呈現給全球觀眾。」

安雅暌違5年再度演出影集，同時也親自出任監製挑戰犯罪題材，期望為觀眾帶來截然不同的角色。她在劇中飾演一名曾在詐騙世界中長大的女性，渴望擺脫過去陰影。為了徹底逃離，必須對自己內心的黑暗面，並走上最後一次犯罪之路。

對於和瑞絲一手創立的「Hello Sunshine」合作，安雅也表示：「Hello Sunshine 致力於推廣女性聲音方面一直非常出色，我很興奮能加入這個團隊，與強納森、凱西，和 Apple TV+ 聯手合作，將《幸運女神》搬上螢幕。」

Apple TV+ 也陸續宣布多位實力派演員加入，卡司陣容相當豪華，包含多次獲得奧斯卡與艾美獎提名，並榮獲美國演員工會獎與金球獎的安奈特班寧、奧斯卡提名《王者理查》安潔紐艾莉絲和《殺手47》提摩西奧利芬皆參與演出。

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