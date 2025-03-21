理想混蛋雞丁力挺伯克利學霸！Threads瘋傳...真實關係曝光

新銳鋼琴家Rick舉辦演奏會。（碩樂國際娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕新銳鋼琴家「Rick Chang」張育瑞畢業於伯克利音樂學院，他發行首張跨界鋼琴專輯《Fire!》，並在台北、高雄舉辦兩場演奏會，門票一開賣就售罄，他在台北演出時，台下更驚見人氣樂團理想混蛋的主唱雞丁。

原來Rick與雞丁是學習鋼琴的師徒關係，在這次互動環節意外地被點名，面對現場觀眾力拱，雞丁更破例開唱，兩人在毫無彩排的狀況下，先是合作了夯曲《離開的一路上》，恰巧演出當天是週六夜晚，又索性加碼帶來了《今天星期六》，造成全場沸騰。

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雞丁力挺Rick的演奏會。（碩樂國際娛樂提供）

超級寵粉的雞丁，連續兩首好歌的演出，成為了當晚最大亮點彩蛋，影片更在Threads上瘋傳！Rick笑說：「這次意外跟雞丁一起演出真的沒set，默契的話我覺得是因為我平常就在聽理想混蛋的歌，雞丁也很強隨cue隨唱、沒監聽耳機也跟得上，不愧是專業的歌手。」

至於之後該如何答謝雞丁？Rick幽默回應：「我想請雞丁吃麻辣鍋，在他不用唱歌的時候。」

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