制裁者正式回歸《夜魔俠：重生》 與夜魔俠戰鬥情誼生變？

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威年度影集《夜魔俠：重生》首播以來持續在全球創下驚人成績，好評也持續狂飆，而由強柏恩瑟回歸演出的另一位經典漫威街頭英雄「制裁者」法蘭克卡索也在本週正式登場，還被認為是犯罪嫌疑人，竟讓他與「夜魔俠」的戰鬥情誼疑似生變。

強柏恩瑟（左）回歸《夜魔俠：重生》演出「制裁者」法蘭克卡索，和查理考克斯飾演的「夜魔俠」麥特梅鐸感情疑似生變。 （Disney+ 提供）

飾演「夜魔俠」麥特梅鐸的查理考克斯和飾演「金霸王」威爾森費斯克的文森唐諾佛利歐近期積極為該劇宣傳，查理日前接受外媒《娛樂週刊》訪問，除了感謝外界的喜愛與鼓勵，更透露最常被問到「《夜魔俠：重生》會像原版一樣黑暗深沉嗎？」直言答案是肯定的，「真的很瘋狂，我們做了一些Disney+第一次做到的事情，變得黑暗又激烈」，

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強柏恩瑟飾演的「制裁者」法蘭克卡索於《夜魔俠：重生》正式回歸。 （Disney+ 提供）

漫威影業的串流、戲劇與動畫執行長布萊德溫德鮑姆更在漫威的官方播客頻道上，表示《夜魔俠：重生》一開始就計畫像是《X戰警 '97》那樣，重拾粉絲們喜愛的老牌英雄元素，卻又一定要能注入全新的活力，「麥特與威爾森都不一樣了，他們的衝突將以前所未見的方式展開，不只是要置對方於死地，更是鬥智鬥狠的政治遊戲在相互較量」，也期許粉絲每一集都不能錯過，接下來還會有更多驚喜。

《夜魔俠：重生》本週最新集數中，在麥特梅鐸的協助下，順利為「白虎」海克特打贏冤獄官司，未料海克特出獄沒多久就遭槍殺，凶手所使用的子彈竟還有「制裁者」的專屬印記，讓麥特再度找上昔日戰友法蘭克，而法蘭克卻在經年累月的摧殘之下變得疲憊不堪，兩人再度為了正義價值而大吵。

另一方面，當上紐約市長的威爾森費斯克面對政治界的爾虞我詐已經感到厭煩，決心再像從前領導街頭黑幫一樣，動用暴力私刑。夜魔俠與金霸王的宿命對決將再度展開，最新一集片尾讓夜魔俠在頂樓上耍弄招牌的戰鬥棍，更讓粉絲驚呼：「夜魔俠果然要回來了！」《夜魔俠：重生》正於Disney+ 上線中。

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