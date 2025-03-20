扛七成票房！ 金曲歌王有苦難言 連安全須知都自己配音

Ozone特地學習客語。（大賞門文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕《歸心》演唱會日前在高流演出，彭佳慧和Ella用客語在台上比三八，Ozone的演出也大大轟動，演唱會策劃人「金曲歌王」羅文裕感謝Ozone非客家籍，但他們努力新編舞蹈、並改編自己的歌曲學唱客語詞，「非客家人但也願意擁抱不同文化」，讓羅文裕相當感動，「讓我們這塊島嶼更加美麗！」

Ozone特地學習客語。（大賞門文化提供）

Ozone提及《歸心》演唱會最難忘的事，就是羅文裕將他們的歌曲〈World Top〉與羅文裕客語歌〈請說客語〉混搭，羅文裕也表示有此特殊的安排，是在合作時無意中發現，「這兩首歌根本天作之合，有同樣的Key和節奏！」所以突發巧思變成演唱會的絕妙彩蛋，而佳辰和羅文裕特別投緣，當羅文裕知道他住鶯歌，還誇他不簡單，每天往返鶯歌工作、練舞，甚至相約好要去鶯歌吃當地有名壽司。

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羅文裕盛讚Ozone是一個「有實力有外貌、有才華更有內在」的男團，在一片K-POP當道之下，唱跳實力、造型、包裝都很強，為了給他們一個震撼的出場，特別幫他們製作了前導影片，沒想到前導片在社群受到喜愛，這是羅文裕和Ozone的第二次合作，羅文裕笑說：「已經主動報名，希望能幫Ozone寫歌、他們再教我跳舞就好！」

羅文裕策劃《歸心》演唱會。（大賞門文化提供）

此外，羅文裕在《歸心》演唱會退居幕後，擔任策劃人的位置，完全沒有上台表演，笑稱自己是「精神處處都在」，不諱言在看到高流4200個座位後，自己也蠢蠢欲動，去年才開了中型演唱會的他，希望自己很快也有機會開箱高流。而提及擔任策劃人的甘苦談，他說要扛至少七成的票房，是有一定的壓力跟門檻，「在這個過程裡面，從歌手的選定到所有的規劃內容，我們都親力親為！」甚至連安全須知的配音，都由羅文裕親自上陣，用另一種方式「獻聲」。

此外，每段節目的細節、協調歌手的部分等也都由他一手包，讓羅文裕笑說：「雖然很辛苦，要溝通協調的事情非常多，但就像打怪，upgrade，相信幫人家辦了這麼大場的演唱會之後，接下來就可以辦我自己的了！」

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