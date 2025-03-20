曾碰到沒戴嘴套比特犬！陳庭妮驚嚇：只能把狗拉遠一點

陳庭妮今出席運動品牌活動。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳庭妮有隻10歲狗女兒「Chelsea」，今出席運動品牌活動，被問及近日比特犬咬人新聞，她覺得無論狗狗和被咬的人都令人心疼，也認為養比特犬難度的確很高，她提到之前溜狗曾碰過比特犬，對方的主人竟沒為寵物戴嘴套，連牽繩都沒有，讓他們驚呆，她能做的就只是把狗拉遠一點。

陳庭妮表示看過很多被比特犬咬傷的影片。（記者陳奕全攝）

她看過很多被比特犬咬傷的影片，直呼：「那傷口滿驚人的。」她覺得比特犬的兇猛是天性，且肌肉強壯。至於近日的爭議，則說：「只能呼籲再呼籲。」認為都必須受教育，至於她有無被狗追的經驗？則答：「被我的狗追過，是可愛的那種。」

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陳庭妮日前才在東京順利完成全馬。（記者陳奕全攝）

而她日前剛去跑完東京馬拉松，順利完成全馬之外，還跟來幫忙加油的老公胡宇威忙裡偷閒，約會5天。結婚至今已經快3年，笑稱婚禮進度也是馬拉松式前進，她說：「不會因為婚禮影響我們相處。我們只是沒有辦婚禮，我們也就是結婚狀態。」至於「剴剴虐童案」是否會影響他們不敢生小孩，她說：「不會，但保護小孩真的是人人有責。」

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