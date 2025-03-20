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大S墓地完工！具俊曄傳將「告別愛妻」 忍悲赴美離開傷心地

具俊曄（右）仍沈浸在愛妻大S羽化成仙的悲痛之中。（翻攝自IG）具俊曄（右）仍沈浸在愛妻大S羽化成仙的悲痛之中。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛上月初不敵流感併發肺炎病逝，家屬們面對突如其來的噩耗悲慟欲絕，尤其丈夫具俊曄依然沈浸在喪妻的悲痛之中，但為了大S仍勤奮勘查數地，最終選在金寶山做為愛妻的長眠處。然而，大S的墓園傳出已經完工，具俊曄將在第一時間過去悼念愛妻，待結束就會離開台灣此傷心地。

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具俊曄在慟失大S後，上月5日隨著岳母「S媽」黃春梅、小姨子「小S」徐熙娣、妹夫許雅鈞包機將愛妻的骨灰攜返台灣，他將粉紅色骨灰罈緊緊擁入懷裡，並一路哭回曾經擁有2人共同身影的愛巢。原先，S家計畫大S將以樹葬方式善終，但具俊曄不捨愛妻化為塵土而婉拒，「還是希望日後能有個隨時能去探望熙媛的獨立空間，這樣一來就可以好好陪伴熙媛...」

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如今，具俊曄強忍悲痛處理完大S後事，為了愛妻更勤奮勘查數個寶地，最終決定選在金寶山作為大S長眠地。據悉，大S的墓園已經完工，同時將在碑林名人區設立雕像紀念碑，具俊曄待完成後將於第一時間親赴悼念、告別愛妻，下一步便是離開台灣返回首爾探望家人，再隨著在南韓、美國都有從事生意的好友共赴紐約散心。

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