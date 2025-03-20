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娛樂 最新消息

女教練「K奶貼臉」出事了！警登門調查 她淚崩宣告停業

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本健身女教練MAi在社群平台「X（前推特）」分享一系列與男學員「互動式訓練」的影片，片中可見她身穿爆乳裝，以及緊身運動褲，與男學員親密的訓練動作瞬間爆紅，沒想到也因此惹上麻煩，疑似違反《風俗營業法》，遭到警方調查。

日本女教練MAi與男學員互動式教學掀熱議。（翻攝自X）日本女教練MAi與男學員互動式教學掀熱議。（翻攝自X）

事件回顧：女教練「爆乳壓臉」影片瘋傳 網友嗨喊：想報名

日本女教練MAi經常於社群分享健身的火辣照片，吸引大批老司機關注，在X擁有超過5萬粉絲。值得注意的是，她近日PO出一系列與男學員「互動式訓練」的影片，可見男學員在進行握推訓練時，她會用胸部靠在男學員的頭部，雙手扶著他的手協助訓練；她直接跨在男學員身上，讓對方以臉撞胸部。此外，還有男學員在舉重訓練時，訓練器材直接磨蹭到女教練的胸部，畫面十分震撼。

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不料，MAi昨天發文表示，她被警方盯上，要查是否違反《風俗營業法》，導致自己相當難受，「我感覺整個日本都在指責我」。她今天下午也在社群平台X分享影片落淚宣布，暫停所有活動，「我夢想的健身工作全都沒了」。

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