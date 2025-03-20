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娛樂 最新消息

百萬YTR夫妻為省成本「垃圾場撿電腦」 許伯＆簡芝昔與家人爆衝突

〔記者林欣穎／台北報導〕百萬YTR許伯與簡芝擔任公視節目《誰來晚餐16》節目嘉賓，拜訪在澎湖從事水下考古的維倫一家，並在節目中分享育兒過來人心得，暢談走過低潮的日子，以及家人間相處話題。

許伯（右）、簡芝 拜訪在澎湖從事水下考古的維倫一家。（公視提供）許伯（右）、簡芝 拜訪在澎湖從事水下考古的維倫一家。（公視提供）

Youtuber「許伯&簡芝」擁有破百萬訂閱的他們，以各種有趣企劃和分享動物知識為特色，尤其是「從零開始養」系列，挑戰飼養金魚、浣熊、貓頭鷹、老虎甚至巨蟒等各類動物，新奇題材吸引大批粉絲關注。而這次夫妻倆首次擔任節目嘉賓，簡芝坦言心情相當緊張，許伯笑說比較期待今天的菜色。

許伯和簡芝共育有兩子，當他們得知受訪家庭剛迎接新生命的同時也背負沉重經濟壓力，讓同樣走過經濟低潮的許伯與簡芝相當能感同身受，也因此開始有了不同的看法，許伯坦言現在會認為，如果有錢再去養的話，其實對大人比較好，尤其彼此的情緒也會穩定很多，較不容易發生衝突，可以好好過生活。許伯回憶起當時剛生小孩時的經歷感嘆道：「我們剛完生小孩也很窮，時常因為一點小事起爭執、為了錢煩惱，那段日子真的很辛苦。」

簡芝則分享，比起忙於工作賺錢，她認為陪伴孩子才是最重要的，並表示：「儘管現在我們慢慢賺到錢了，但讓最我難以忘懷的，還是陪伴兒子成長的時光。那時候雖然很累，可現在回頭看，才發現過程其實很幸福。」

許伯簡芝和維倫夫妻一樣，都是精打細算的「省錢夫妻檔」，許伯分享，當年為了節省成本，他甚至從社區垃圾場撿回3台舊電腦，東拼西湊組裝成一台能運作的，他笑說：「其實我不懂電腦維修，但為了省錢，我必須學會！」許伯也坦言，自己平時為了省20元，願意花上2個小時比價，一旦涉及孩子需求，卻能毫不猶豫地掏錢買單。簡芝則透露，自己總是捨不得花錢買東西，但樂於把金錢投入在愛的人身上，她說：「看到孩子開心，我也會被那份快樂感染。」

眾人在餐桌上談到兩代育兒觀念差異，許伯簡芝也想起當年曾因哺乳問題和許伯的爸爸發生過不少衝突。許伯表示：「由於當時一家人同住，小孩需要媽媽親餵，但我爸認為小孩喝奶粉就好，所以時常會突然打開房門，讓我們很困擾。」簡芝則分享自己的看法：「我認為長輩們真的可以放手，讓自己的兒女去試試看。給雙方壓力，不如給彼此支持，大家才能一起成長。」她認為，育兒不只是新手爸媽的學習過程，也是家庭成員彼此溝通、理解的契機。

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