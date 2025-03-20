玉女掌門人成搞笑擔當！梁詠琪笑爆：演到走心了

梁詠琪在電影《臨時決鬥》飾演為了家庭暫退演藝圈的女星。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕昔日玉女掌門人梁詠琪在香港賀歲檔冠軍電影《臨時決鬥》飾演為了家庭暫退演藝圈的女星，想再復出卻驚覺世界已和自己知道的完全不同，為了配合觀眾及市場，心態要重新調整，她表示自己不曾離開演藝圈，但面對這個角色也覺得感同身受，「會懷疑還可以在市場上找到自己的位置嗎？演到有點要走心了呢！」

片中梁詠琪扮演拳王古天樂的太太，為了相夫教女淡出演藝圈，待女兒成長後，想再復出工作，廣告主只想找她拍更年期產品，再加上網路時代的轉變，讓她的復出之路變得無所是從。

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梁詠琪表示自己雖然結婚生女，但沒有離開演藝圈，但完全可以體會片中角色的心情，「大家都要面對時代轉變，社交媒體的觀眾喜好，都和當初剛入行時不同，我想每個女演員都會面臨這些關卡，觀眾口味一直在變，戲中角色一直找不到一個舒適的位置開始復出，心情很糾結，最終都是心態和想法要隨著大環境的改變去調整，有一場我向一顆樹講出心中的煩惱，演得很難忘，快要走心了呢！」

梁詠琪在電影《臨時決鬥》為了相夫教女淡出演藝圈。（華映提供）

雖然角色為復出之路而苦惱，梁詠琪拋開往日玉女掌門人的形像，成為全片搞笑的靈魂人物，很多對白也是都由她構思，出來的笑果很好，Gigi笑說：「是導演給了我們很多自由，很多台詞都是大家現場聊出來的。」

而再和古天樂扮夫妻，梁詠琪說彼此間默契同樣很好，「古天樂很喜歡臨場發揮，他的喜感很即興，所以大家在現場配合，可以撞出好玩的火花，很多時候，我和古天樂確認一下鏡頭和走位後，導演就讓我們自己發揮了，而且導演也會笑得很開心。」她表示自己總是想找一些挑戰突破自我，「事業要有挑戰性，然後知道自己可以再走得多遠，不試就永遠不知道。」《臨時決鬥》將於3月21日在台上映。

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