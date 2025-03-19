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玖壹壹洋蔥公司搞出18禁！全網傻眼公司回應了

潤少（左起）、YOUNG JOPPA、Gambler合作暗黑台饒新曲。（一條龍有限公司提供）潤少（左起）、YOUNG JOPPA、Gambler合作暗黑台饒新曲。（一條龍有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕本土天團「玖壹壹」洋蔥領軍的製作公司「一條龍有限公司」攜手台、泰嘻哈音樂人打造台饒力作《心臟逼波跳》，這首18禁風格的歌曲由潤少、Gambler、YOUNG JOPPA聯手演繹，大膽歌詞引發網友熱議

潤少表示：「這首歌的節奏感極強，副歌不斷強調『心臟逼波跳』，讓人熱血沸騰。開車聽這首歌，絕對不會睡著！」Gambler則透露：「這不僅是一首歌曲，更是街頭文化的真實體現，我們希望藉此傳遞一種突破極限、無所畏懼的生命力。」

《心臟逼波跳》MV尺度破表。（一條龍有限公司提供）《心臟逼波跳》MV尺度破表。（一條龍有限公司提供）

《心臟逼波跳》以極具視覺感的歌詞描寫街頭文化、性愛派對與兄弟情誼，MV內容也挑戰禁忌話題，絕對是壞壞教科書，包括男女性愛趴、逞兇鬥狠超寫實黑社會實錄，開場即以紅色警告標誌：「危險動作純屬戲劇效果，請勿模仿」，直接點燃觀眾的好奇心。

Gambler特別分享：「MV看完之後就一個字！爽！內容融合了真實街頭文化與戲劇效果，寫實呈現不羈與叛逆精神，這是一種藝術表達方式。」

《心臟逼波跳》發表之後網友對歌詞內容議論紛紛，有粉絲認為這首歌成功展現台饒文化的原汁原味，也有人對其大膽風格表示震撼。面對討論熱潮，一條龍表示：「音樂本身就是一種文化的反映與表達，這次我們想透過嘻哈元素帶來全新的體驗。」

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