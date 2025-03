鼓鼓新婚後首獻聲粉絲喜糖應援 蕭秉治獻《難哄》守護曲

〔記者陳慧玲/台北報導〕「GX」鼓鼓和蕭秉治最近一起完成兩場「大玩一票 ALL YOU CAN PLAY」巡迴演唱會,這也是鼓鼓新婚後首場大型演出,收到歌迷滿滿祝福。

蕭秉治和鼓鼓前幾天到深圳、杭州開唱,為了恭喜鼓鼓升格人夫,歌迷自發在演唱會入口處喜糖應援,讓到場歌迷都能沾沾鼓鼓喜氣。

「GX」鼓鼓(左)和蕭秉治聯手完成兩場演唱會,氣氛熱鬧。(相信音樂提供)

鼓鼓獻唱《當我變成我們》時對歌迷說:「愛情長跑這麼久,希望除了自己幸福,大家也都幸福快樂。如果你們有一天找到彼此的幸福,一定要告訴我,讓我知道!」

蕭秉治最近推出新歌《想悄悄住進你的靈魂》,搭配成為當紅戲劇《難哄》的溫暖守護曲,他在演唱會上特別獻唱這首歌,化身歌迷的「桑延」(劇中男主角之名),用歌曲接住彼此。

新婚的鼓鼓希望歌迷能和他一樣找到幸福。(相信音樂提供)

另外GX同台演唱到《射手》時,邀請粉絲一起跳射手舞,鼓鼓笑說:「你們現在都長大了不跟我們一起跳,是不是因為不想流汗髒髒臭臭的!」逗笑台下歌迷。

蕭秉治許多情歌都非常動人。(相信音樂提供)

5月3日GX將於馬來西亞吉隆坡Zepp Kuala Lumpur迎來最終場「大玩一票」演唱會,4月25日前購票者,將有機會獲得10人一組與GX合照機會。

