陳奕10年前追不到李千娜 「當製作人自肥」遭虧：終於追到

〔記者蕭方綺／台北報導〕張立昂、吳思賢、羅宏正、周予天、石知田、孫沁岳、林輝瑝及李千娜及邱偲琹和製作人陳奕、監製張正芬及辛誌諭帶著新影集《男公館》參與「香港國際影視展」，其中李千娜對戲最多是陳奕，10年前合作的時候就發現陳奕是一個很棒的演員，一旦對方給予很多他都蠻能感受，然後也回應給對手很多，可以被挖出很多寶藏的，這次又合作完全不用磨合，李千娜也對陳奕開玩笑說：「陳奕十年前在戲裡追不到我，十年後自己擔任製作人『自肥』，終於在戲裡追到我！」

羅宏正（左起）、吳思賢、周予天、石知田、邱偲琹、李千娜、陳奕、張立昂、孫沁岳和林輝瑝帶著《男公館》參與香港國際影視節。（達騰娛樂提供）

演員們各自有感情線，石知田與邱偲琹屬於純愛的故事線，現實中對於愛情理性的石知田特別下工夫理解戀愛腦，邱偲琹表示：「與知田已經是第二次搭配，開機的第一場就是愛情戲，反而是一個蠻好的開機按鈕。透過郝心翔導演指導，讓我更感覺到知田內心其實是住了一個很細膩而且有粉紅泡泡的好情人。｣

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與周予天有感情戲的羅宏正透露前天拍戲一起在車上度過風雨交加的8小時，周予天表示雖然是第一次跟羅宏正合作，但是默契很好，好像認識了很久一樣，完全靠彼此的幽默感來拉近距離。

這回到香港參與「TAIWAN SPOTLIGHT SHOWCASE」臺灣星光發布會，眾演員一抵達機場就被大批粉絲接機包圍，陳奕還見到超過10年的忠實粉絲，許多粉絲準備香港著名的曲奇餅乾及各種禮物及花束，還有給男公館每一位演員及劇組加油卡片，演員們大受感動，張立昂代表演員們對粉絲說：「我們會再來，期待在海外舉辦見面會，回饋粉絲的熱情愛護。｣

粉絲寫給每一個演員及劇組的卡片。（達騰娛樂提供）

作為製作人的陳奕提到目前具挑戰性的莫過於體態管理，從開拍前至今，體脂肪降低12，體重減輕13公斤，現在的身材狀態可說是人生巔峰，而體脂只有8的吳思賢還為了劇情需要特別接受拳擊訓練。

同時版權銷售傳捷報，由國際平台AXN代理發行，AXN副總裁暨大中華區總經理吳曉蘭表示：「《男公館》劇情深刻挖掘了人性議題，透過不同角色的際遇，呈現了利益衝突下的人性考驗。眾演員也親自蒞臨市場展，演員的高顏值和吸睛的主視覺都引起了買家的高度關注，已有數個國際平台展現出極高的興趣，我們非常有信心能將《男公館》推向國際。」各國紛紛發出邀請，期待這群男公關舉行海外國際見面會。

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