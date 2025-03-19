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娛樂 電影

（專訪）馬志翔籲「原住民話語權」拿回來 拍《獵人兄弟》憂圖騰消失

〔記者鍾志均／專訪〕馬志翔在台片《獵人兄弟》飾演弟弟，看似不學無術，吊兒郎當，戲外卻十分捍衛原住民文化，和片中模樣大不同；當初看到導演蘇弘恩的劇本時，馬志翔表示「非常興奮」，隔了這麼久看到新的原住民故事，覺得話語權有拿回來的感覺。

《獵人兄弟》細膩刻劃原住民家族情感與獵人文化傳承，「哥哥」徐詣帆雖然沒按父親意思，學不好打獵，最後努力念書，當上醫生，馬志翔因槍枝走火入獄，出獄後和哥哥相處矛盾，兄弟情是一大看點。

馬志翔（右）在台片《獵人兄弟》飾演弟弟，中為導演蘇弘恩，左為徐詣帆。（記者胡舜翔攝）馬志翔（右）在台片《獵人兄弟》飾演弟弟，中為導演蘇弘恩，左為徐詣帆。（記者胡舜翔攝）

馬志翔笑稱，當演員時，情緒被虐覺得很爽，有時候釋放出來的感覺很舒服、開心，謙稱「徐詣帆的哥哥角色比較內斂，衝突放在內心，我的角色相對簡單。」

由於電影觸及原住民文化的傳承，馬志翔有感而發表示，上一輩的部落文化覺得孩子們都在比賽念書，一定要念書才會有出路，無形中導致傳統文化凋零，加上現代文明的侵入，會漸漸忘記自己身上的圖騰。

馬志翔演出台片《獵人兄弟》。（記者胡舜翔攝）馬志翔演出台片《獵人兄弟》。（記者胡舜翔攝）

馬志翔樂見《獵人兄弟》把消失的原民文化重新找回來，表示生活中，在兒子兩歲的時候，就決定搬回花蓮，希望他至少待到國小畢業，「身為原住民父親的我，先帶他回家，讓他的童年在土地上成長，自我認同非常重要。」

馬志翔以自己為例，從國小畢業後來到台北，對部落沒有響往，直到高中又去屏東，等到重回家鄉後，還是有種「沒自信」的感覺；他透露，孩子的名字「伯亞」是祖先給的，意思是告訴他要有自信。《獵人兄弟》21日在台上映。

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