男店員英雄救美！天母水果店衝突驚見熟面孔「竟是台劇演員」

天母水果店爆衝突，男星董季鑫出面解圍。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕近日天母一間水果店外爆發男女拉扯衝突，演出過《苦力》、《炮仔聲》、《好運來》等多部台劇的男星董季鑫當場上演「英雄救美」情節，他曝光監視器畫面還原衝突過程，吸引破萬網友按讚，大讚他出面解圍。

據悉董季鑫平時戲約少時，就會到好友水果店打工賺外快，當天他見店門口一對情侶在拉扯，男方更以暴力威脅女子上車，他稱一時雞婆決定出面關切，見女子倉惶的模樣，他多次詢問「需不需要幫忙」，試圖緩解女子不安。

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董季鑫英雄救美，還順便把滯銷的草莓賣出去。（翻攝自IG）

孰料男子後來竟雙手一揮，打翻店門口的草莓，負氣表示會把打翻的草莓全數買回，董季鑫當下也冷靜向男子報價，沒有另起衝突，後來警察的巡邏車經過，才結束這場紛擾。他事後笑言不小心把當天滯銷的草莓賣出去了。

董季鑫事後在社群發文。（翻攝自IG）

董季鑫表示不是因為自己是演員才做這件事情，「只是剛好我是演員，各位可以把注意力放在1.情侶之間暴力行為不該發生，最多彈彈額頭、拍拍屁股。2.路上發生不公不義的事情，衡量自身能力幫忙。3.草莓一盒350。」

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