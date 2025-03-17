金秀賢被爆二度討債！威脅金賽綸賠償《淚之女王》損失

權英燦（左起）、金賽綸家屬代表律師、橫豎研究所金代表。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金賽綸2月離世，她的遺囑委託律師、韓國名人自殺防止協會權英燦、橫豎研究所金代表今（17）午出面開記者會，爆料金秀賢方兩度向金賽綸討債，曾要脅金賽綸不能在社群上傳和金秀賢的親密照，又扯到《淚之女王》恐有損失的話，要進行賠償。

金秀賢去年主演韓劇《淚之女王》攀上事業巔峰，不料就在戲劇播出期間，曾酒駕鬧上新聞的金賽綸上傳了和金秀賢的親密照，引起外界質疑。

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權英燦在整理金賽綸遺物時，發現二度討債的內容證明，上面表明「今後如果又在SNS上傳這樣的照片（指和金秀賢的親密照），如果《淚之女王》因這種照片受到損失，將要求進行損害賠償。」

橫豎研究所的金代表則表明，這次主要是先針對YTR李鎮浩提出起訴，以此為起點，並喊話金秀賢「真誠的公開道歉」，且說明金賽綸明明寫道「從國二起，交往6年」，但金秀賢公司卻只認成年後交往一年，明顯說法不符。

權英燦則說，第二次的訊息發送時間為2024年3月25日，威脅金賽綸不能上傳照片，卻質疑「上傳照片和《淚之女王》究竟有何關係，為何得要賠償？」感嘆年僅24歲的金賽綸該有多擔心。

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