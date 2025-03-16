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娛樂 日韓

MISAMO現身東京巨蛋掀轟動 為道奇開球「佐佐木朗希當捕手」

MISAMO的MINA（左起）、SANA、MOMO現身東京巨蛋，立刻掀起轟動。（路透）MISAMO的MINA（左起）、SANA、MOMO現身東京巨蛋，立刻掀起轟動。（路透）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國職業棒球大聯盟（MLB）的東京海外熱身賽，今天（16日）由洛杉磯道奇對上日職阪神虎，並邀請TWICE日本小分隊「MISAMO」擔任開球嘉賓，並由佐佐木朗希、杭特費杜西（Hunter Feduccia）及米格爾羅哈斯（Miguel Rojas）擔任接球捕手。

MISAMO為道奇開球，MINA（左起）、山本由伸、MOMO、SANA一同合影。（翻攝自X）MISAMO為道奇開球，MINA（左起）、山本由伸、MOMO、SANA一同合影。（翻攝自X）

道奇隊的羅哈斯（左起）與MISAMO的SANA、MOMO、MINA一同自拍。（翻攝自X）道奇隊的羅哈斯（左起）與MISAMO的SANA、MOMO、MINA一同自拍。（翻攝自X）

MISAMO現身東京巨蛋為道奇開球，左起為MINA、SANA及MOMO。（法新社）MISAMO現身東京巨蛋為道奇開球，左起為MINA、SANA及MOMO。（法新社）

MISAMO由MINA、SANA及MOMO組成，她們昨天就先到東京巨蛋觀摩，今天穿著短版露肚裝搭配道奇隊的球衣、球帽現身球場，三人帶著絕美容顏登場，立刻掀起如雷掌聲。賽前MISAMO還接受羅哈斯的投球指導，道奇官方X上還分享4人的自拍照，日本網友紛紛大讚太可愛之外，也有人驚呼：「真沒想到羅哈斯竟會跟MISAMO合照。」就連山本由伸都搶著與MISAMO合影。

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