不怕女兒被黃子佼碰上？ 486先生嗆中配劉振亞快滾

劉振亞15日晚間發布「離台感言」打悲情牌。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中配網紅劉振亞經營社群媒體「亞亞在台灣」的，長期在YouTube、抖音等影音平台宣揚「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」或「武統台灣」等言論，移民署11日廢止其在台依親居留許可，5年不可再次申請，依規定她需在10日內離境，否則將被強制驅離。

團購電商名人「486先生」陳延昶15日在臉書發文怒斥劉振亞趕快滾：「把你的小韭菜帶回中國，你不擔心你女兒在台灣被黃子佼碰上嗎？你女兒希望去中國讀書過春節，趕快帶回去你最愛的中國啊！」

請繼續往下閱讀...

486先生同時藉著發文提醒移民署的人，不要錯估台灣人的怒火，他說：「最後這個過程做的很積極很好，另外還有幾個被檢舉的，我也期盼趕快拿出霸氣，最快速做出驅逐決議。」

而劉振亞則在15日晚間發布「離台感言」，她稱自己被指控依親長期使用台灣健保，對此激動回嗆：「誰發布的？你們居心何在？」表示自己是真實婚姻，3個小孩都在台灣出生，沒有假結婚或二婚。

相關影片：〈影片取自486先生臉書，如遭移除敬請見諒〉

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法