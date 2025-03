鄭中基才在經營的YouTube頻道露面,看來準備重返演藝圈。(翻攝YouTube)

〔記者陽昕翰/台北報導〕鄭中基戒完酒復出驚爆婚變,與老婆余思敏互退社群追蹤,其實去年8月鄭中基以道德操守為由,開除合作10年的經紀人何慶湘時,余思敏在社群的發文就引起了關注。

鄭中基去年切割合作多年的經紀人何慶湘。 (翻攝IG)

當時余思敏在社群發聲:「Good morning HK, Something big are coming……want to see?(早安香港,有大事要發生了,想知道嗎?)」還特別標註鄭中基、何慶湘及機動電視台的社群帳號,引來外界揣測。

當時香港電台主持人陳志雲在節目引述知情人士爆料,指出何慶湘擔任經紀人期間,時常在鄭中基的YouTube頻道露臉,互動被疑超出經紀人的界線,當時就讓許多網友好奇他們的關係。

