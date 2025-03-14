家寧聲明遭成人片商酸「劇情爛」 不願拍成AV原因曝光

百萬YouTuber「眾量級CROWD」Andy（左）、家寧2024年宣布分手，男方日前拍片指控家寧待他不公。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber「眾量級CROWD」Andy、家寧2024年宣布分手，男方日前拍片指控家寧一家人奪走他經營10年的頻道，他自己也只能每月領5.5萬元的薪水，更別說頻道商標早就落入家寧媽媽曾淑惠手裡。今（14）晚家寧發聲明提出6點反擊Andy，不但被許多網友酸「聲明一定不是律師寫的」，就連成人片商「麻豆傳媒」都忍不住在社群發文「聲明稿寫得比我們的劇情還爛」。

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Andy開撕家寧一家人後，許多網紅、YouTuber都表示支持Andy，麻豆傳媒更是表示對Andy遭遇深感同情，贈送他要價4萬元的10年VIP會員資格，以填補他這些年的辛苦。

麻豆傳媒想將家寧、Andy開撕的事拍成A片，但又怕感不上熱度。（翻攝自Threads）

今日群海娛樂發聲明反駁Andy，麻豆傳媒看了聲明後，忍不住吐槽「那篇聲明稿寫得比我們的劇情還爛，可以先去罵她再來罵我嗎？」網友紛紛在底下留言：「今天整晚大家都會罵他，暫時還不會罵你 別怕」、「給你們編劇兩天時間寫的一定（比）他們強」、「想問問麻豆有沒有打算參考本次事件拍紀念片 什麼類型的」麻豆傳媒則回覆網友：「我也想拍 但拍完估計這件事就冷掉了」。

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