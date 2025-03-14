吳卓源復出！首當電影女主角壓力大 自爆一天只吃一餐

《搜查瑠公圳》吳卓源「歌而優則演」初登大螢幕化身記者追女分屍案。（伯樂影業提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Julia吳卓源在電影《搜查瑠公圳》首次擔任女主角，壓力不在話下，她為飾演片中活躍於1960年代的女記者角色，不僅花了一個多月時間找資料及影片來做功課，還參考英國特務電影《惡棍特工》藉此勾勒角色的樣貌，「我原本想像自己應該是一個很有態度，抬頭挺胸挺胸的女記者，但開始排戲進入秀秀這個角色時，發現她還是會有些猶豫不決，錯過一些重要線索，並不是每一次都這麼勇往直前，而需要一些謹慎與專注，所以在動作上我也搭配角色設計做了調整。」

《搜查瑠公圳》吳卓源（右）為尋真相，喬裝酒家女找命案線索。（伯樂影業提供）

為了融入年代感及劇情追查案情需要，Julia吳卓源表示除了看了大量1960年代的電影，劇組請表演指導老師在開拍半年前就從口、手、腳三部分重新訓練調整口音，也上了大量動作課，就是希望能跨出歌手展現不同的一面，把自己初登大螢幕的「第一次」做到最好。

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除了在電影中做好「記者」外，Julia吳卓源為了追案還「喬裝」成那卡西歌手，跑到劇情中關鍵場景中「風月樓」與飾演裡面酒家女的李雪及網紅「眼肉芽」拚嬌媚，搭配電影中深厚時代故事底蘊及美術細節下，「風月樓」三美排排站頗有戲劇《華燈初上》當年絕代風華氛圍。其中精湛演技的李雪為扮演好電影中頗具關鍵性的酒家女角色，開拍前還特別看了奶奶年輕時期的照片來尋找角色感覺，「她們擺Pose的樣子，走路的樣子，我都稍微做了功課。」酒家女這個角色心理的狀態，讓李雪做足了功課，「我嘗試想像自己身不由己做那份工作，今天自己被逼迫做酒家女的感覺是什麼。」

《搜查瑠公圳》李雪做足酒家女角色功課，重現1960酒家風潮。（伯樂影業提供）

談起酒家女最希望的樣子，也讓李雪她想起自己在《影后》中的媽媽謝瓊煖，「我最像《華燈初上》的瓊煖姐阿季，不但愛講話，有自信又很有魅力，但是內心還是會有點脆弱，不太會被發現！」

吳卓源、李雪和眼肉芽三人的絕美旗袍與洋裝扮相也成劇中一大焦點，為了讓緊身旗袍展現穠纖合度的美感，三人都勤運動做飲控，吳卓源透露因為拍片期間無法大吃大喝，甚至緊張到一天只吃一餐，剛好成為「飲控」方法；李雪及眼肉芽則為了首次旗袍與古典洋裝初體驗，運動健身外加少油少鹽雙管齊下，眼肉芽笑說：「因為旗袍造型實在太緊，讓我擔心拍戲拍一拍會撐爆！」

眼肉芽（右二）在《搜查瑠公圳》打扮成酒家女，率變裝皇后再登「風月樓」聊八卦。（伯樂影業提供）

眼肉芽大讚李雪很會帶戲，「李雪很外向活潑，帶領我一起加入整個故事的感覺！」三人被問到誰是「風月樓」第一美，吳卓源稱讚：「眼肉芽非常適合那個年代的造型，很欣賞她的美！」至於李雪則表示：「眼肉芽的聲音很好聽，她在演的時候，我都會忍不住心想，如果她真的是酒家女的話，絕對是超級紅牌！」

不僅如此，《搜查瑠公圳》未上片先曝「酒家女」番外篇為女分屍案鋪線索，眼肉芽重披「戰袍」率變裝皇后再登「風月樓」聊八卦曝玄機，未演即掀起各界話題的《搜查瑠公圳》特別推出「風月樓」番外篇，除了把電影中頗具關鍵性場景搶先曝光，更找來「紅牌」眼肉芽再穿上「戰袍」重當酒家女。

此外，電影公司特別找來變裝皇后跨時代復刻電影中風月樓經典場景，三位變裝皇后與眼肉芽同框飆戲，搞笑直呼：「當小姐好累！」眼肉芽在拍攝之前，內心其實相當緊張，擔心氣場會被三位變裝皇后碾壓，開心表示：「幸好她們接納我，願意丟球給我，增加對戲的火花，也讓節奏更順暢，無形中又讓我多了自信，非常感謝！」

《搜查瑠公圳》再現20年前華燈初上，李雪為家計走入酒家。（伯樂影業提供）

吳卓源、李雪、眼肉芽這次攜手演出，重返1960年代的瑠公圳為「女分屍案」留下不少懸念，也讓影迷紛紛猜測究竟誰是「受害者」。而提及像電影腳本般的驚悚劇情片，吳卓源透露自己平常就相當樂中於血腥主題的電影，「其實我很喜歡這部類型的戲，有年代感也有辦案的劇情都蠻吸引我的。」首部電影作品就是相關主題也讓她非常興奮，這次能參與到台灣第一件女分屍命案讓我覺得非常有趣，很開心可以在自己喜歡看的片型裡出演。」

李雪則對於血腥主題則相當害怕：「我其實有暈血症，曾經因為在路邊看到有人跌倒滿頭都是血，結果自己臉色蒼白，也被路人救，所以基本上我不愛看太血腥的東西。」劇中的好姐妹眼肉芽則和他一樣對寫毫無招架之力，「我有再去研究當年的命案，看到分屍的照片，這種懸案調查非常著迷。不過血腥片是完全不行就對了。」

《搜查瑠公圳》風月樓番外篇將於3/14 於官方YouTube頻道上線，電影即將於5/16全台正式上映。

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