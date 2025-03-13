「小隻馬女神」就愛多人運動！七瀨愛麗絲強勢榨乾男優

七瀨愛麗絲擔任3月封面人物。（JKF提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕明天就是白色情人節，JKF邀請到「小隻馬女神」七瀨愛麗絲擔任3月封面人物，用性感和清純的多變造型詮釋「完美女友」，並揭曉她心中的「甜蜜方程式」，分享內心深處的浪漫情趣。

七瀨愛麗絲在疫情期間曾窮到只剩下2萬日幣（約台幣4174元），經過這幾年的努力，目前已是三大片商的專屬女優。

七瀨愛麗絲擔任3月封面人物。（JKF提供）

她的作品不乏「多人運動」，曾參與多達10位女演員的激戰，七瀨愛麗絲受訪時坦言，比起獨自上陣，更喜愛「共演」的題材，「因為不同於平常跟男演員的互動，在共演的劇情片，更還可以和其他女優演出色色的畫面」。

在最新的作品中，七瀨愛麗絲展現出強勢的一面，以公路車騎手之姿榨乾男優，將最愛的女上位發揮到淋漓盡致，同時充分展現F級的好身材，讓老司機們凍未條。

七瀨愛麗絲擔任3月封面人物。（JKF提供）

七瀨愛麗絲透露，她目前印象最深刻的作品，就是邀請男性粉絲們一同演出的《巴士之旅》。因為素人粉絲們太緊張，導致發生「硬不起來」或者「太早繳械」等突發狀況，讓七瀨愛麗絲花了更多的心思來協助他們，讓拍攝順利完成。

今年適逢七瀨愛麗絲出道5週年，她心繫台灣粉絲，直言如果要長期居住，偏好選擇台中。但如果是最想去的地方則點名綠島，「因為我很喜歡沖繩的關係，便讓我想去台灣的離島旅遊，相信會有很多有趣的水上活動。」

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