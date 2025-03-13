「亞亞在台灣」翻版 兩中配涉武統言論遭訪談

中國籍配偶劉振亞在「亞亞在台灣」社群帳號利用暱稱「小當歸」的女兒不斷拍片宣揚「台灣當歸」及支持中共武力併吞台灣。（翻攝自抖音）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國籍配偶劉振亞在「亞亞在台灣」社群帳號鼓吹武統，利用暱稱「小當歸」的女兒不斷拍片宣揚「台灣當歸」及支持中共武力併吞台灣，遭網紅八炯檢舉，後遭移民署認定違法、廢止依親居留許可，將被送回中國。沒想到又在網路上發現「亞亞在台灣」翻版，中配「恩綺」、「小微」亦遭檢舉，恩綺已赴移民署訪談，小微則收到通知函。

「亞亞在台灣」除了自己發表武統言論之外，來利用女兒「小當歸」拍片，大吃「台灣當歸」豆腐。移民署表示，經查依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」規定，以「有危害國家安全或社會安定之虞」廢止在台依親居留許可，且5年不許可再申請依親居留。

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中配恩綺站在台北101附近還大呼「中國台灣省」。（翻攝自抖音）

沒想到中配恩綺和小微也有同樣行為，恩綺在抖音頻道除了宣稱「祖國統一是不可擋」內容，更囂張在台北101附近大呼「中國台灣省」；小微同樣在抖音發表高舉五星旗，均遭人向移民署檢舉。

移民署收到檢舉後，依涉違反兩岸人民關係條例及相關辦法規定，照行政程序法相關規定通知兩人至移民署約談。

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