眾量級Andy被家寧全家榨乾 吳靜怡提2建議：是否有偽造文書？

已有200多萬訂閱的YouTube頻道「眾量級」近日爆發奪權事件，針對「Andy老師」被革除董事，媒體人吳靜怡今發文提出兩建議，一個是留意公司組成架構本身，一個是可能透過《著作權法》拿回分潤或是要求影片下架。（圖擷自YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕已有200多萬訂閱的YouTube頻道「眾量級」近日爆發奪權事件，針對「Andy老師」被革除董事，媒體人吳靜怡今發文表示，25%的股份必須要進行處理，不可能莫名其妙就被消失，若是在Andy未完全知情的情況下發生，就必須了解「是否有偽造文書的可能」。她也提到，「眾量級CROWD」最重要的是影音內容，若之前未簽署任何讓渡版權的合約，或許也有權主張影片共同著作權，要求下架影片或獲得合理分潤」。

吳靜怡在臉書發文指出，關於知名YouTube頻道「眾量級CROWD」近日爆發經營權爭議，有兩個觀點，一個是公司組成架構本身，一個是可能透過《著作權法》拿回分潤或是要求影片下架。

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吳靜怡指出，2018年設立的群海娛樂股份有限公司資本額為二十萬，股權分配包含：曾淑惠（家寧的母親）​持有50%股份、張家寧​持有25%股份、王崇睿（Andy老師）持有25%股份，監察人則是張國龍（家寧的父親）​。至於公司登記地址為「新北市新莊區中平路304號11樓」同為張國龍擔任負責人的紙業公司。

吳靜怡表示，因為王崇睿股份僅有公司四分之一，所以由家寧的母親、家寧簽名，即可辦理公司變更，公司最後變更日期為113年11月20日，董事王崇睿、監察人張國龍皆離職，董事名單中僅剩曾淑惠與張家寧，這部分完全合法。不過問題就是那25%的股份必須要進行處理，不可能莫名其妙就被消失，所以Andy老師表示在他未完全知情的情況下發生，就必須了解「是否有偽造文書的可能，不然怎麼可能自動放棄25%股份？」

吳靜怡也指出，Andy老師（本名王崇睿）或許不要放棄，「眾量級CROWD」最重要的是影音內容，是否可以從《著作權法》拿回屬於自己公平正義，「如果Andy在影片創作中有明確貢獻，且未簽署任何讓渡版權的合約，有權主張影片共同著作權，要求下架影片或獲得合理分潤」。

吳靜怡也提到，Andy在2016年開始影片創作上有實質貢獻（如構思、拍攝、剪輯），他可能擁有「共同著作」部分著作權，可以有權要求協商下架影片作為談判。當然，不知道在2018年開公司的情況下，有沒有證據是以群海娛樂股份有限公司名義為創作，而Andy當時屬於該公司的一員即是職務著作，則影片版權可能屬於公司，Andy就無法單方面要求移除。

吳靜怡在文末也指出，當初若未簽署任何關於影片版權歸屬的合約，仍可主張擁有創作貢獻，並要求移除影片。她也再次建議王崇睿（Andy老師）要了解「群海娛樂」家寧等人，有沒有偽造文書？

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