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娛樂 最新消息

眾量級Andy月薪僅5.5萬 林氏璧：1檔業配幾十萬跑不掉……

YouTuber「眾量級」Andy昨指控前女友張家寧與張媽媽偷公司，引發外界熱議，「旅日達人」林氏璧今發文指出，一個200萬訂閱的youtuber，光是單獨一檔的業配「幾十萬跑不掉」。（圖擷自臉書）YouTuber「眾量級」Andy昨指控前女友張家寧與張媽媽偷公司，引發外界熱議，「旅日達人」林氏璧今發文指出，一個200萬訂閱的youtuber，光是單獨一檔的業配「幾十萬跑不掉」。（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕YouTuber「眾量級」Andy昨指控前女友張家寧與張媽媽偷公司，引發外界熱議，「旅日達人」林氏璧今發文指出，一個200萬訂閱的youtuber，光是單獨一檔的業配「幾十萬跑不掉」，對於Andy老師長年只拿1個月5.5萬的薪水，他也直呼「這是什麼鬼故事....」。

網紅「眾量級」情侶檔Andy、家寧去年10月分手，昨日Andy上傳一支影片，控訴「分手後我一無所有」，他提出8項指控，包含他多年來每月僅領固定薪資，像是2018年的前7個月，每個月只領3萬元的薪水；2019年7月到去年10月，每個月也只領5萬5千元的薪水。且家寧媽媽以個人名義註冊「眾量級」商標、不給他查閱財務帳目，在跟家寧分手後他更被斷絕經濟來源。

對此林氏璧也在臉書發文評論，表示「一個200萬訂閱的youtuber，單獨一檔業配應該幾十萬跑不掉。一檔喔」、「但Andy老師竟然長年都只拿著一個月5.5萬的薪水，這是什麼鬼故事....」。

林氏璧指出，「我只能解釋Andy老師長年是因為愛對方，早已把對方和未來的岳母視為一家人，反正都是自己人賺的，所以沒有計較。但問題來了，你們就沒有走到結婚，分手的話就是會遇到這樣過河拆橋的慘況.....」，他也提到「結婚的話，離婚時法律至少還可能會對經濟弱勢方的財產有個基本保障」。

林氏璧也直言，剛出社會的小朋友，合約很重要，什麼東西最好都白紙黑字寫下來，不懂就要多問人。不要只是自己矇著頭努力，以為自己是共同創辦人，最後分手後一場空，只被視為是個員工和工具人，並強調「人性是不值得相信的，要懂得保護自己呀」。

林氏璧在文末也提到，「目前僅有單方面說法，讓子彈飛一下，讓我們繼續看下去」。不過該文也再度引來網友留言熱議「女方一家人實在有夠缺德」、「無緣的丈母娘空手套白狼，整碗旁旁去」、「我看過慘的，但沒看過這麼慘的」、「他真的就是還沒出社會就被社會人士騙了」。

也有網友留言指出「他們業配一支不只十幾萬，客戶跟他們合作過，一個月給5.5真的欺人太甚」，對此林氏璧也回應「對！我聽到的不只，所以我是很保守的寫幾十萬」。

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