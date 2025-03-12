朱延平催討已故製片裴祥泉欠款！ 邱瓈寬遭判從遺產給付3600萬

導演朱延平催討已故製片裴祥泉欠款3600萬，上訴後，朱將遺產執行人、導演邱瓈寬追加為被告，高院改判邱瓈寬應從遺產內給付3600萬元給朱。可上訴。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕知名導演朱延平指稱已故資深製片裴祥泉生前欠他3600萬債務，向裴祥泉的家屬提告請求返還，台北地院認為，依據朱延平提出的借據、本票，可證明裴向朱借貸共3600萬元，而裴死亡未婚，加上裴家人均未拋棄繼承，判決應以繼承到的遺產為限，最高連帶給付朱3600萬元；朱延平上訴主張，因裴祥泉徒弟邱瓈寬被指定為遺囑執行人，因此追加邱瓈寬為被告，高等法院今改判邱應在遺產範圍內給付3600萬元給朱，可上訴。

裴祥泉10年前以73歲之齡病逝，由於他沒有子女，代筆遺囑交代將上億餘元遺產分配給徒弟、知名導演邱瓈寬、楊智銘及其公司員工，估計僅邱可獲得約億元遺產，並指定邱瓈寬為遺囑執行人；裴祥泉的胞妹裴祥麟等人不滿一毛都沒分到，提起遺囑無效訴訟，遭最高判決敗訴確定。不過，邱瓈寬、楊智銘提告裴祥泉的3位手足「繼承權不存在」，遭高院判決敗訴，可上訴。

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本案部份，朱延平主張，裴祥泉生前為投資電影，陸續向他借款，至2008年結算時，借款金額已達3600萬元，均向他簽下本票或借據做為擔保；朱認為，裴祥泉離世後，他的兄、弟及妹妹3人並沒有拋棄繼承，應從繼承自裴祥泉的遺產中，將3600萬元還給他。

裴祥泉家屬的委任律師指稱，裴家的手足們雖未拋棄繼承，但主張朱延平的所持的本票或借據無效，質疑為何借據與本票的簽名似乎前後不一？否認裴祥泉和朱延平有借貸關係。

台北地院審酌裴祥泉向朱延平簽下的借據、本票，認定有借貸事實，也傳喚邱瓈寬到庭證稱，裴祥泉生前向朱延平提議，電影賺了錢先不分、要繼續投資電影，在2004、2005年結算時，借款金額達3000萬元，直到2008年第二次結算時，是一筆3000多萬的金額，裴祥泉也有在票據上簽名，綜合認定，該借貸金額，應與朱延平所提的本票面額3600萬元相當。

北院亦勘驗本票、借據上的簽名，認定確為裴祥泉親簽，判決裴祥泉的兄、弟和妹妹應返還裴祥泉生前欠朱延平的3600萬元，但以繼承到的遺產為限。

裴家、朱延平不服判決，其中，朱主張，邱瓈寬因擔任遺囑執行人，因此追加邱為被告。

高等法院審理認為，此案本票、借據，經調查局鑑定與裴銘泉生前於銀行印鑑卡、開戶申請書等文件的筆跡相符，且邱瓈寬也證稱面額3600萬元本票上的印章為裴祥所蓋，可以證明裴祥泉確有向朱延平借款3600萬元的事實，審酌邱擔任裴銘祥的遺囑執行人，因此邱應在裴銘泉的遺產範圍內，給付3600萬元給朱。

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