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陸配喊武統將被送出境 周玉蔻狂讚捍衛國家安全

劉女透過社群發布影片宣揚武統，移民署約詢後決議，廢止她在台依親居留許可。（翻攝自劉女Youtube頻道）劉女透過社群發布影片宣揚武統，移民署約詢後決議，廢止她在台依親居留許可。（翻攝自劉女Youtube頻道）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕劉姓中國籍配偶利用經營社群媒體帳號「亞亞在台灣」鼓吹武統言論，移民署認為劉女涉違反兩岸人民關係條例及相關規定，廢止其在台依親居留許可，5年不許可再申請依親居留。

資深媒體人周玉蔻今（12）日一早在臉書談及此事，她說：「邀請中國學生來台灣進行統戰的馬英九遭約談後，劉姓中國籍配偶嫁來台灣後，利用經營的社群媒體帳號『亞亞在台灣』公然鼓吹武統言論，遭移民署認為涉違法廢止她的居留許可，擇期遣送出境！」大讚陸委會、內政部移民署「捍衛國家安全、依法執處」。

相關新聞：網紅「亞亞」鼓吹武統居留許可廢止  八炯：就是我去檢舉的！

資深媒體人矢板明夫也說，有很多台灣人因言論被中國剝奪自由，對比中國動不動就「將人消失」，台灣將擁護武統的中配遣返是很客氣了。

矢板明夫強調中國是台灣最大的假想敵，近期對台灣進行的法律戰、心理戰、輿論戰越來越變本加厲，在這樣的狀況下，一個來自中國的依親者，在台灣配合中國大談武統，這種做法早已犯法，還威脅到台灣人的生命財產安全，若台灣政府不作為，台灣社會也無法和敵人對抗。

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