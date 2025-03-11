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娛樂 電影

校園愛情電影拍成動作片 詹懷雲自豪會「翹孤輪」

〔記者許世穎／台北報導〕台片《有病才會喜歡你》今（11）日釋出正式預告，詹懷雲與江齊在片中從諜對諜到彼此曖昧，轉眼粉紅泡泡又被謊言戳破。當最強「裝病仔」遇上最狠「有病姊」，校園愛情電影當場被拍成動作片。

詹懷雲在《有病才會喜歡你》飾演問題學生，甚至騎車衝撞柵欄。（紅杉娛樂提供）詹懷雲在《有病才會喜歡你》飾演問題學生，甚至騎車衝撞柵欄。（紅杉娛樂提供）

詹懷雲在片中飾演一名說謊裝病只為躲避退學的問題學生葉子杰，儘管好招爛招都派上用場，甚至還為此騎車衝撞柵欄，沒想到老師反而派了江齊飾演、綽號葉子的學霸班長葉梓潔來特別關心，兩人也因此越靠越近。

其實江齊飾演的葉子才患有絕症，但她認為有義務照顧班上同樣「生病」的同學，因此嚴格控管葉子杰的飲食，化身為外送員、幫他準備「超營養」午餐，甚至堵他不讓他投販賣機。

江齊（左）在《有病才會喜歡你》化身為外送員，嚴格控管詹懷雲的飲食。（紅杉娛樂提供）江齊（左）在《有病才會喜歡你》化身為外送員，嚴格控管詹懷雲的飲食。（紅杉娛樂提供）

這場戲詹懷雲和江齊要在極短的時間內演出販賣機攻防，很考驗兩人的臨場反應，江齊一度來不及阻止他投幣，就突然用力推了一下對方，沒想到拍完後導演許富翔告訴江齊説：「推的時候，眼神殺氣要再重一點！」

詹懷雲也打趣說：「我覺得她帶有情緒在推我，可能對我不太滿意！」但江齊其實只是怕時機沒抓好到時又要重拍，「所以我一轉頭看到他要投幣，就趕快衝過去把他推走。」

江齊在《有病才會喜歡你》飾演患有絕症的學霸班長。（紅杉娛樂提供）江齊在《有病才會喜歡你》飾演患有絕症的學霸班長。（紅杉娛樂提供）

提到片中騎車戲，對平常有騎檔車習慣的詹懷雲來說並不難，更自豪會「翹孤輪」，他認為最難的是轉頭看向後面仍要保持騎在指定的路線上，笑説：「雖然剛剛甩尾小小打滑了一下，但不會特別擔心，最害怕就是撞到攝影機而已。」

《有病才會喜歡你》由《詭扯》導演許富翔執導，詹懷雲、江齊、劉修甫和黃冠智領銜主演，將帶領觀眾在生動逗趣的校園生活中，喚起每個人都曾有過、感情中最青澀且純真的樣貌。電影4月2日在台上映。

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