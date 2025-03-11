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娛樂 最新消息

麻衣斬斷王泉仁2年 罕曬同框熟男親揭關係

麻衣離婚2年昨罕曬與熟男同框，要網友猜猜對方是誰。（翻攝自IG）麻衣離婚2年昨罕曬與熟男同框，要網友猜猜對方是誰。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日星佐藤麻衣2014年閃嫁已故台塑集團創辦人王永慶長孫、宏仁集團總裁王文洋長子王泉仁，婚後生下1子，不過2人已在2023年離婚，10日罕曬同框鮮肉男性並透露雙方認識24年，爆笑的是，大批眼尖網友發現，男子竟是「小豬」羅志祥。

麻衣逗趣在IG發文透露，手機相簿突然自動提醒，才回憶起某年3月，男子帶她去參觀美術館，並形容對方是「好眼熟的同學」，2人已經認識了24年，「懷念很拚的日子，每天拍外景烤焦，中暑的日子」，同時誇讚男方臉蛋凍齡「真看不出年齡，厲害厲害」。

結果和麻衣同框的竟是「小豬」羅志祥。（翻攝自IG）結果和麻衣同框的竟是「小豬」羅志祥。（翻攝自IG）

最後麻衣邀請網友猜猜看是誰，並Hashtag「青春時代」、「同學」、「回憶殺」等關鍵字，大批網友仔細一瞧才發現照片中的男子就是羅志祥，爆笑留言「小豬羅志祥」、「羅主任」，但更有人竟喊照片中男子是「新男朋友」，釣出麻衣急忙澄清：「不是不是。」

 

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