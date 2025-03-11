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吳龍滿殺2鄰判死 486先生怒火全開

冷血男子殺鄰居夫妻2死，凶手一審判死刑、褫奪公權終身。激勵偵辦高雄連環殺人分屍檢警。（資料照）冷血男子殺鄰居夫妻2死，凶手一審判死刑、褫奪公權終身。激勵偵辦高雄連環殺人分屍檢警。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕根據《自由時報》獨家報導，高雄冷血惡鄰吳龍滿只因不滿樓上鄰居太吵，竟在被害人2名幼子面前殘殺其父母，案發迄今1年半，吳男始終不認罪，10日被宣判2個死刑、褫奪公權終身，還家屬公道。此案也振奮偵辦張介宗同樣矢口否認連殺3婦分屍的專案小組，檢警將同樣建請法官將冷血凶嫌判處死刑，告慰3名死者在天之靈。

今（11）日一早，團購電商名人「486先生」陳延昶在個人臉書連結《自由時報》報導，公開向賴清德政府呼籲，請立刻依法執行死刑，怒斥不要再養這些垃圾，「想到我繳稅金養這群死刑犯跟國民黨的廢物，我就度爛！」

據判決指出，現年63歲吳龍滿住高雄某大樓，前年9月15日上午疑因樓上常有吵鬧聲，竟持一把水果刀從逃生梯走到樓上，當時蔡女（35歲）正在處理小孩上學的事，吳男直接進入客廳，當著2個小孩的面，不發一語直接砍刺蔡女5刀奪命，再到主臥房刺死還在睡覺的男屋主羅男（36歲）。

吳男犯案後換裝逃逸，藏匿凶刀並扔棄作案所穿藍衣及黑步鞋，企圖湮滅證物，落網後始終行使緘默權。刑大在海邊尋獲關鍵的藍衣、黑步鞋等物，檢出被害人相符的DNA、血跡等生物跡證，即使一路行使緘默權，仍被判死刑。

偵辦高雄連環殺人分屍的專案小組表示，凶嫌張介宗與吳龍滿一樣凶殘，同樣犯後態度差且否認到底，2案犯嫌有許多相似處，偵辦殺人分屍案檢警專案小組，不僅尋獲凶刀、噴濺血跡、被害人只進未出影像畫面，以及重要的通聯資料，同樣掌握了關鍵的事證與生物跡證。

殺鄰2死命案吳嫌一審被判死，振奮了偵辦3婦被分屍的專案人員，檢警透露還有許多關鍵證據，尚待法醫研究所及通訊機構解析結果，絕對有信心讓張介宗伏法。

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