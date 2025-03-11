杜汶澤挺罷免 自曝曾被花蓮農民上一課

杜汶澤臉書力挺罷免傅崐萁，更高喊「3次罷免」。（資料照）

首次上稿 00:20

更新時間 06:56

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免行動已進入第二階段連署。不過中國外交部長王毅日前稱「台灣在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，許多舔共藝人也紛紛轉發，引爆台網撻伐，與之相反，香港男星杜汶澤10日表示，在花蓮遇到在地務農維生的阿姨，給他上了一課相當感動，呼籲大家一起力挺罷免「守護花蓮、守護台灣」。

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杜汶澤在臉書發文，當年剛來到台灣，前往花蓮拜訪一些在地務農維生的鄉親，其中一名種花生的阿姨，給他上了一課。阿姨透露，每逢過時過節都要子孫回來幫忙種田，至少要在家中住一段時間。起初杜汶澤認為是人手不夠，但阿姨解釋，「我要他們知道，是這片土地養育我們，沒有土地便沒有家，沒有國家便沒有土地！」

杜汶澤感嘆，花蓮亦是他在台灣最喜愛的地方，聽到的當下很感動，並強調，「希望大家都可以守護花蓮，守護台灣！罷免！罷免！罷免！」

目前為止，已有33名國民黨立委、1名無黨籍立委罷免案進入二階連署。

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