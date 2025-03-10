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「壞人沒有活得苟延殘喘」 大牙無奈沒收到黑人道歉

大牙曾控訴陳建州2012年至香港出差時，企圖在飯店對她強行進行性侵害。（翻攝自臉書）大牙曾控訴陳建州2012年至香港出差時，企圖在飯店對她強行進行性侵害。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人黃子佼購買、持有｢創意私房」未成年人不雅片，官司進入二審，也成了社會輿論焦點，更有大批民眾反對黃子佼復出演藝圈。前黑澀會美眉「大牙」周宜霈兩年前指控「黑人」陳建州性騷，沒想到卻造成大牙曝光度驟降，反觀陳建州則未受到太大影響，甚至還歡歡喜喜地出席宴會。這讓大牙無奈，認為黃子佼＃MeToo吹哨者Zofia所言：「壞人沒有活得苟延殘喘」講得很對。

大牙於2023年6月指控自己與陳建州2012年至香港出差時，陳建州企圖在飯店對她強行進行性侵害，對此陳建州與妻子范瑋琪強力否認，並聯名對大牙提告求償千萬元。後，陳建州雖撤告，改控刑事加重誹謗罪，但大牙最終獲得不起訴處分。

相關新聞：名導批黃子佼事件 怒斥：懦弱者和偽善者集中地

陳建州否認對大牙進行性擾擾，並反告他誹謗。（翻攝自臉書）陳建州否認對大牙進行性擾擾，並反告他誹謗。（翻攝自臉書）

有網友發現大牙揭發陳建州過往行為後，在演藝圈的曝光度大幅降低，懷疑大牙遭到封殺，大牙對此回應：「單純剛好沒有適合的角色」。最近大牙接連在大愛《生日快樂》、公視台語台《夾縫人生》露面，這也是她睽違1年之後再有新作。

大牙近日在社群平台發文：「我沒有嚴懲壞人的能力，即便行為人怎樣社死怎樣高調，我依舊一句道歉也沒有收到，甚至受過的傷、走過的那些坑坑疤疤，也依舊是一塊無法忽視的傷疤。」

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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