蘇慧倫出道35年張震嶽現身送大禮 被封凍齡女神老公反應曝光

蘇慧倫出道35週年紀念日，唱片公司獻上大蛋糕，上面還有35支蠟燭。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（10日）是蘇慧倫出道35週年紀念日，唱片公司獻上大蛋糕為她慶祝，主持人還要求她一口氣吹熄35支蠟燭，讓她一度害羞又為難，最後分次吹滅，全場響起掌聲。

張震嶽（左）送上衝浪板好禮，祝福蘇慧倫「衝」出佳績。（記者潘少棠攝）

蘇慧倫推出新專輯《輕重》，今天昔日同門好友張震嶽站台還送上衝浪板好禮，希望她能「衝」出佳績。張震嶽還說，衝浪板看似很重，其實很輕，正如蘇慧倫的專輯《輕重》，他說知道蘇慧倫會滑雪，以後希望能相約去衝浪。

請繼續往下閱讀...

張震嶽（左）擔任嘉賓。（記者潘少棠攝）

在蘇慧倫新專輯中，張震嶽為她寫了一首《我到底是怕你什麼》，她透露有一段得一口氣唱完35個字，對她來說是一大挑戰。張震嶽另外透露，老婆常問他蘇慧倫到底是怎麼保養的，他直誇蘇慧倫：「我從小看她到現在都沒有變過。」

蘇慧倫透露自己被封為「凍齡女神」老公的反應。（記者潘少棠攝）

蘇慧倫常被外界封為「凍齡女神」，不知她老公有何反應？會不會更有保養不能顯老的壓力？她笑說：「老公常在運動，他也沒有太羨慕我啦！不過他是為我開心，像是這次出專輯，他身邊朋友也會提到，他是開心支持我的，有時我工作沒法在家照顧太多，他給了很多幫助。」

蘇慧倫將舉辦巡迴演唱會。（記者潘少棠攝）

除了推出新專輯，歌迷期待的蘇慧倫演唱會也有進展，6月22日她將在台北Legacy TERA舉辦「就說給我聽」巡迴演唱會，透露會唱新歌，也會唱以前歌迷喜愛的歌，這套巡演還將到上海、杭州、武漢、北京、成都、廣州等城市演出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法