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娛樂 最新消息

賈永婕女兒錄取名校遭嘲「出淤泥而不染」 妙回1句被讚：強EQ

賈永婕與女兒安安的情感深厚。（翻攝自臉書）賈永婕與女兒安安的情感深厚。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星賈永婕接任台北101董座半年來話題不斷，即使工作忙碌仍不忘用心經營社群，今（9）分享長女「安安」錄取美國名校哥倫比亞大學碩士班的消息，讓她激動落淚，沒想到卻引來網友酸言酸語，對此，賈永婕也高EQ回應。

賈永婕在社群分享，今早接到女兒安安的電話，開心分享自己考上哥倫比亞大學碩士班的喜訊，讓賈永婕又驚又喜，忍不住尖叫表示，「媽媽已哭太開心了，安安你好棒棒」，貼文曝光後引來3.4萬人按讚，網友們紛紛留言祝賀「恭喜安安，超強的」、「怎麼感覺安安剛入學沒多久？！太優秀了，大恭喜」。

賈永婕回應酸民展現高EQ。（翻攝自臉書，經馬賽克處理）賈永婕回應酸民展現高EQ。（翻攝自臉書，經馬賽克處理）

不過卻有一名酸民留言寫下，「自己這麽差勁，女兒倒是濁淤泥而不染，說明女兒真的很棒。」面對惡意留言，賈永婕非但沒有生氣，反而幽默回應「哈哈哈哈我是超級無敵棒棒喔」，吸引大批網友力挺「強EQ」、「開小帳酸人，你還是去旁邊玩沙吧！」

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