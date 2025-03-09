胡瓜惡整阿翔「嚇到滾地」 錄影燈籠突著火驚嚇場面曝

胡瓜帶領藝人們手持燈籠參與當地著名的「遊燈儀式」。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜主持民視《綜藝大集合》最新一集來到新北坪林的保坪宮，胡瓜帶領藝人們手持燈籠，從保坪老街盛大登場，坪林鄉親也熱情地拿著燈籠迎接。這裡有一項著名的「遊燈儀式」，象徵祈求一整年的平安與健康。

正當主持群向觀眾解釋這個傳統時，意外發生了，「Terry」江振愷手中的燈籠突然燒了起來！一旁的媽媽見狀，興奮地拍著他的肩膀說：「你老婆一定會生兒子！」原來，在坪林當地除了遊燈儀式外，還有一個特別的說法叫「出丁」。如果在儀式中，燈籠突然燒起來，代表家中將來會添男丁，Terry被這突如其來的「喜訊」讓嚇得說他已經有三個兒子，千萬不要再生了！

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胡瓜帶領藝人們手持燈籠參與當地著名的「遊燈儀式」。（民視提供）

受到這個傳統的啟發，製作單位設計了一個新遊戲「遊街出丁爆幸福」，設置一排高低不一的氣球，參賽者需戴上有砂紙的安全帽，跳起來將燈籠下方的氣球逐一擊破，最快撞破終點氣球的人獲勝。

比賽競爭相當激烈，向來被胡瓜戲稱為「臭魚爛蝦」的藝人隊這次卯足全力，四輪比賽下來，竟然與觀眾隊戰成平手。來到最終對決，雙方都將希望寄託在最後一棒，擔任藝人隊壓軸的阿翔和觀眾隊的最後一位選手站在起跑線上，緊張氣氛瀰漫全場，沒想到綜藝天王胡瓜故意不吹哨，讓兩人同時摔倒。

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兩人好不容易爬起來準備再試，胡瓜不但不吹哨，還轉頭向樓上的坪林鄉親揮手招呼，害得兩人再度跌倒，第三次逗弄他們時，阿翔甚至被嚇得在地板上滾了一圈，逗得全場大笑。最終，哨音終於響起，阿翔與對手展開激烈競爭，帶著藝人隊的期待奮力一搏，成功撞破終點氣球，為藝人隊贏得勝利！

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