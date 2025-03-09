野生日本影帝現身台灣！西島秀俊品嘗挫冰糖葫蘆讚好吃

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本影帝西島秀俊最近在IG透露來台消息，他一連三天分享台灣遊記，令不少網友好奇他究竟為了什麼目的而來。

西島秀俊讚糖葫蘆好吃。（翻攝自IG）

西島秀俊在3月7日曬出於機場的照片，簡單寫著「台灣」，並分享搭車時窗外美景，隔一天他開始更新「Today's sweets.」（今日甜點）系列，先是分享品嘗挫冰的照片，今天則是夜市吃糖葫蘆，大讚好吃。

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西島秀俊現身台灣，讓許多台灣網友相當興奮。（翻攝自IG）

台灣網友紛紛表示，「終於等到您來台灣了！希望能有活動可以看到您」、「歡迎來台灣」、「多吃一點好吃的食物」、「好想見到本人」、「一大早就看到這麼可愛的西島」、「笑容跟糖葫蘆一樣可愛」。另外也有眼尖網友發現，他罕見露出左手無名指上的戒指，實在相當搶眼。

西島秀俊品嘗挫冰。（翻攝自IG）

西島秀俊被大讚笑容比糖葫蘆還甜。（翻攝自IG）

西島秀俊在3月29日將迎來54歲生日，他戲路多元，代表作包括《愛情白皮書》、《昨日的美食》等等，2021年還憑藉著電影《在車上》征戰各大國際影展，更勇奪美國國家影評人協會獎影帝，是日本第一人，該片也獲得2022年奧斯卡金像獎最佳國際影片。

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