受害童僅10歲！DK揭黃子佼持2千多部非法影片 網急勸「注意安全」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼兩年前因MeToo事件捲入性醜聞風波，隨後被查出購買持有未成年性影像，一審被判有期徒刑8月，併科罰金10萬元，這幾年他低調未公開露面，不過日前被目擊一家三口出遊享受天倫之樂，畫面曝光後再次掀起討論，而YouTuber DK昨（8）日發影片開轟黃子佼，並揭露他在法庭上狡辯言詞，指出他被查出持有2259部未成年的性影像。

DK怒轟黃子佼。（翻攝自YT/資料照，記者王文麟攝）

DK指出黃子佼持有影片的影像中，小孩從國小、國中到高中都有，年紀最小才10歲，且影片還直接標示出「學生」、「制服」更附上學生證、社群帳號等，DK對此也怒斥黃子佼絕對不是像他所聲稱，「不知道買了什麼、買了也不一定有打開」，因為黃子佼在2014年就成為會員，也不是一次儲值，而是用了很多積分買下一部部影片。

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警方還找到黃子佼跟論壇管理員老馬的對話紀錄，裡面提到自己檔案打不開，老馬則說要幫他處理，「這代表他一定有下載還有打開來看，而且還很在意能不能打開來看。」且黃子佼持有的數量也不是一開始調查所說的48部，判決書上記載著他是持有2259部未成年的性影像，DK怒斥黃子佼不該繼續狡辯也應該承擔後果，「你花錢讓這些影像流通，你就是共犯」、「台灣社會不欠你，你就是欠這些孩子一個交代。」

DK拍片怒斥黃子佼。（翻攝自YT）

DK的影片上架後，累積66萬多觀看次數，在各大社群上掀起討論，網友們紛紛讚賞DK的發聲，「DK太勇了，很多藝人和網紅怕沒合作機會或得罪前輩什麼都不說，真的很欣賞你」，但也有不少網友擔心起他的安危，「謝謝DK一直以來為很多不公義的議題發聲，請萬事小心，真的很擔心你的安全餒」、「謝謝DK!請你要千萬保護好自己...」、「我聽得出來DK的憤怒，我擔心的是會不會有人挾怨報復，暗中對你不利，DK、Di掃要隨時注意安全。」

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