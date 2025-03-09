NanaQ反擊薔薔遭網暴 再發聲「問心無愧就好」

薔薔（右）與NanaQ翻臉躍上新聞焦點。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕極簡網紅NanaQ日前控訴「某大咖網紅」拍攝時對她性騷擾，多條線索都指向「薔薔」林嘉凌。對此，薔薔氣炸反控NanaQ也對她性騷擾，不僅抓手摸奶，還趁她換衣服時偷看身材，並透露NanaQ其實在拍完影片後，道謝且發文稱讚她不只一次，薔薔認為這並不是被性騷的人會有的反應。

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NanaQ於8日再度發聲，透過IG上傳一部名為「被網暴了怎麼辦」短片訴說心境，坦言收到惡意攻擊和評論，不過目前最重要是保持內心強大及穩定，「內心要強大，不要逃避；內心要柔軟，不要對抗；內心要堅定，不要解釋；內心要富足，不要怨恨。」

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此外，NanaQ也分享她保持心平氣和方法，有爬山、看海、閱讀、散步、畫畫、唱歌及發呆，她說：「去做讓自己平靜的事，如果不知道要做什麼，那就好好生活、好好工作、好好睡覺。」最後表示無論最後選擇做什麼事，都不該被外界的評價所影響，「做什麼都好，問心無愧就好。」

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