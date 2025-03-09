晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

NanaQ反擊薔薔遭網暴 再發聲「問心無愧就好」

薔薔（右）與NanaQ翻臉躍上新聞焦點。（翻攝自IG）薔薔（右）與NanaQ翻臉躍上新聞焦點。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕極簡網紅NanaQ日前控訴「某大咖網紅」拍攝時對她性騷擾，多條線索都指向「薔薔」林嘉凌。對此，薔薔氣炸反控NanaQ也對她性騷擾，不僅抓手摸奶，還趁她換衣服時偷看身材，並透露NanaQ其實在拍完影片後，道謝且發文稱讚她不只一次，薔薔認為這並不是被性騷的人會有的反應。

相關新聞：NanaQ遭薔薔反控翻車 網酸心機重假面女

NanaQ於8日再度發聲，透過IG上傳一部名為「被網暴了怎麼辦」短片訴說心境，坦言收到惡意攻擊和評論，不過目前最重要是保持內心強大及穩定，「內心要強大，不要逃避；內心要柔軟，不要對抗；內心要堅定，不要解釋；內心要富足，不要怨恨。」

相關新聞：NanaQ昔「3度發文感謝薔薔」證據遭挖 今反咬她性騷

此外，NanaQ也分享她保持心平氣和方法，有爬山、看海、閱讀、散步、畫畫、唱歌及發呆，她說：「去做讓自己平靜的事，如果不知道要做什麼，那就好好生活、好好工作、好好睡覺。」最後表示無論最後選擇做什麼事，都不該被外界的評價所影響，「做什麼都好，問心無愧就好。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中