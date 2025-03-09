斥孟耿如「選擇與惡同行」 兩性作家：假仁義道德

孟耿如因演過《我們與惡的距離2》遭網友抵制喊話「拒看到底」。（翻攝自公視戲劇YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼、孟耿如近日被目擊一家三口開心出遊，引起外界議論，曾踢爆王大陸的「靠爸行徑」的知名兩性作家柳喪彪8日在臉書發文，提及看到相關報導留言時「差點腦中風」，原來許多網友認為孟耿如無辜，她則持不同意見，斥孟耿如選擇與惡同行。

由於孟耿如曾演出電視劇《我們與惡的距離2》，有些人卻認為罪不及家人，希望外界不該抵制孟耿如，柳喪彪則評論：「我不是很懂這些人是不是邏輯忘了充值？還是說大腦是個好東西，但是他並未擁有？」

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她呼籲搞不清楚狀況的人，應該去詳閱「讀完會身心不適的判決書」，並列出黃子佼在判決書中被列出的明確惡行，以及不斷狡辯遭法官打臉的說詞。柳喪彪認為，判決書必定有寄到家中，只要細讀一定會感到生、心理不適。

柳喪彪痛批「把受到性剝削的孩童痛苦視為無物，就這，你跟我說她無辜？不應該被抵制？」認為替孟耿如說話的網友粉絲根本是「假仁義道德」，「忽略了孩子在成長過程中可能面臨的危險。」

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5日黃子佼被直擊與孟耿如、女兒小玉米在新北市三峽區咖啡廳與友人聚會，氣氛輕鬆愉快，彷彿已走出醜聞風波。不料畫面一公開立即在網路引發論戰，許多網友認為他的行為難以被社會原諒，「加害者逍遙法外，受害者呢？」、「拒看《與惡2》，不給任何機會洗白！」留言區也湧入大量「+1」聲援抵制行動。

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