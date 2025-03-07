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娛樂 電視

楊千霈失婚後見猛男迷妹上身 揪鮮肉男星晨跑

〔記者林欣穎／台北報導〕沈春華、黃仲崑與楊千霈、禾浩辰錄製東森《花甲少年趣旅行》，資深主播沈春華這次徹底顛覆形象，不只上山下海，還大膽挑戰滑水，讓觀眾看到她前所未有的另一面，她更自爆，其實《花甲》早在初期就提出邀約，但因體力和壓力太大而忍痛拒絕，這次終於下定決心加入，就是要「重新調整生活腳步，勇於突破舒適圈！」

黃仲崑（左起）、沈春華、楊千霈、禾浩辰品嚐高雄必比登美食。（東森綜合台提供）黃仲崑（左起）、沈春華、楊千霈、禾浩辰品嚐高雄必比登美食。（東森綜合台提供）

沈春華一登場黃仲崑就直接獻吻，楊千霈更化身小迷妹，對黃仲崑瘋狂尖叫，自爆少女時期就超迷戀他的「鋼鐵大叔」身材，還許願這趟旅程能看到「Michael哥袒露大胸部」，轉頭又見到鮮肉來賓禾浩辰，更直呼：「製作單位對我太好了！」

首集由高雄在地人禾浩辰擔任嚮導，帶領大家挑戰刺激的纜繩滑水，讓沈春華、楊千霈清涼上陣、大溼身，儘管四人都是初體驗，但都一次就成功滑行，就連向來端莊的沈春華也徹底解放，一展水上英姿，直呼：「這次真的玩瘋了，要不是參加《花甲》，這輩子絕對不會嘗試滑水！」更對禾浩辰的嚮導能力讚不絕口。

楊千霈狠打禾浩辰。（東森綜合台提供）楊千霈狠打禾浩辰。（東森綜合台提供）

聊到對彼此的第一印象，黃仲崑笑稱和沈春華是舊識，但這次卻看到她「正經的外表下，私底下ㄎㄧㄤ到爆的一面！」更開玩笑說：「希望沈姊下半場可以開啟ㄎㄧㄤ妹報新聞的路線。」沈春華則表示，黃仲崑對人生的每個階段都處之泰然，從他身上學到很多。

而對小鮮肉禾浩辰，楊千霈則是大力讚美，直呼：「根本是挖不完的寶藏！每天都帶給我不同的驚喜，跟他相見恨晚。」還爆料兩人幾乎每天一起晨跑，讓她直呼不可思議。

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