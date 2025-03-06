乃木坂46成員黑見明香 自製棒球筆記連國手都嚇到

日本人氣偶像女團乃木坂46成員黑見明香是個百分之百的棒球迷，她不但熱愛棒球，還自製了棒球筆記。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本人氣偶像女團乃木坂46成員黑見明香是個百分之百的棒球迷，她不但熱愛棒球，還自製了棒球筆記，連經典棒球國手看了筆記都嚇到吃手手。昨（5）日黑見明香受日本武士隊邀請，賽前為比賽開球，超豪邁的投球姿勢，讓球員們都眼冒愛心。

昨日的比賽由日本武士隊對陣荷蘭國家隊，武士隊預計在5、6日連續兩天與荷蘭國家隊進行「強化試合（加強賽）」，由12強總教練井端弘和領軍，除了測試日本職棒年輕球員的實力，也為明年的世界棒球經典賽做積極準備。

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日本武士隊對陣荷蘭國家隊，開球嘉賓正是黑見明香。（翻攝自X）

負責轉播的Amazon Prime特別邀請演藝圈有名的棒球迷黑見明香擔任開球嘉賓，乃木坂46的21歲成員黑見明香是圈內有名的棒球迷妹，很多人先前就聽聞黑見明香自己記錄了特殊的「棒球筆記」詳細記錄了球員的資料及戰力分析，前日本國手、經典賽冠軍成員里崎智也看了她的筆記之後，忍不住驚嘆「（黑見明香）知道很多連我都不清楚的選手資訊，十分厲害」

黑見明香（左）的棒球筆記連職業球員看了都甘拜下風。（翻攝自X）

去年世界12強棒球賽集訓期間，黑見明香就帶著她的專業小本本到位於宮崎的國家集訓營進行採訪，根據見過筆記本的人說，除了基本的選手資訊、數據之外，就連球員喜歡喝的飲料都清楚記下，真的令人大開眼界。

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