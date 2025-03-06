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三位大學生深山遇「鬼打牆」！台灣最駭人禁忌比紅衣小女孩更早

電影《山忌 黃衣小飛俠》前導海報。（威視提供）電影《山忌 黃衣小飛俠》前導海報。（威視提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由《紅衣小女孩》億萬票房團隊打造的全新驚悚力作《山忌 黃衣小飛俠》今（6）日正式定檔，並同步釋出前導海報與預告。本片改編自台灣真實靈異事件「黃衣小飛俠」，講述三名大學生登山探險時，遭遇宛如「鬼打牆」般的離奇現象，揭開山林中的恐怖禁忌。

袁澧林（左起）、劉以豪、曹佑寧在《山忌 黃衣小飛俠》飾演三名登山探險的大學生。（威視提供）袁澧林（左起）、劉以豪、曹佑寧在《山忌 黃衣小飛俠》飾演三名登山探險的大學生。（威視提供）

該片由金鐘提名導演蔡佳穎執導，集合劉以豪、袁澧林、曹佑寧攜手主演，「黃衣小飛俠」是早於「紅衣小女孩」之前，台灣流傳長達近50年的真實山林靈異傳說，最早從七零年代的山屋管理員親身經歷開始口耳相傳，登山客親身遇見黃色身影的事件層出不窮。

據傳，在台灣多處山區，登山客曾目擊身穿黃色雨衣、頭戴斗笠的神秘身影，祂時而隱沒於樹林間，時而現身於濃霧之中，行蹤詭譎難測。更令人不寒而慄的是，凡是與祂對視或跟隨指引的人，往往會迷失方向，甚至永遠消失於山林之中。多年來，這個傳說在登山界廣為流傳，成為台灣最駭人的禁忌之一。

曹佑寧（左起）、袁澧林、劉以豪在《山忌 黃衣小飛俠》飾演三名登山探險的大學生。（威視提供）曹佑寧（左起）、袁澧林、劉以豪在《山忌 黃衣小飛俠》飾演三名登山探險的大學生。（威視提供）

繼紅衣小女孩、人面魚成功掀起台灣恐怖電影熱潮後，《紅衣小女孩》製作團隊再度將「黃衣小飛俠」傳說搬上大銀幕。前導海報中，一位身穿污損黃色雨衣的身影靜立於幽暗森林，帽簷下漆黑的臉孔散發出讓人不寒而慄的氣息。仔細一看，更發現雨衣頭部竟呈現180度扭轉，詭異姿態令人毛骨悚然。

首次挑戰驚悚題材的劉以豪坦言私下幾乎不看恐怖片，但仍強迫自己看完導演的指定片單，他笑說：「我會把聲音轉到最小，全程遮著眼睛從指縫看完。」自認對聲音特別敏感的袁澧林則透露，完全不敢進戲院看恐怖片，卻為了角色在短短兩、三週間惡補多部驚悚電影，導致身心大受影響，但一直很想挑戰商業片的她開心直呼：「恐怖片完完全全回應我的呼喚 ！」

許久未登大銀幕的陳孝萱也於《山忌 黃衣小飛俠》驚喜出現。（翻攝自YouTube）許久未登大銀幕的陳孝萱也於《山忌 黃衣小飛俠》驚喜出現。（翻攝自YouTube）

三人中最大膽的曹佑寧，則是熱愛看各種恐怖片，對本片更是興奮不已，他表示：「這部電影以真實靈異傳說為核心，探討人在面對未知事物時的選擇，非常吸引我。」而在前導預告中，除了劉以豪、袁澧林、曹佑寧三位主演外，許久未登大銀幕的陳孝萱也驚喜出現，至於她演出什麼角色則尚未公開。《山忌 黃衣小飛俠》6月6日在台上映，將用前所未有的驚悚視角揭開詭譎傳說。

《山忌 黃衣小飛俠》預告：

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