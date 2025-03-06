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李威供出真兇為拼減刑！陳沂轟：邪教真是太可怕

李威近期捲入一起精舍命案，從證人轉被告如今又變汙點證人。（資料照）李威近期捲入一起精舍命案，從證人轉被告如今又變汙點證人。（資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人李威近期捲入一起精舍命案，從證人轉被告如今又變汙點證人，試圖爭取減刑。對此，平時喜愛評論時事的陳沂也在臉書發文痛斥，引發關注。

相關新聞：李威爆出身黑道家庭 她多年前就斷言：很難在社會立足

陳沂在臉書發表對於李威涉案一事的看法。（翻攝自臉書）陳沂在臉書發表對於李威涉案一事的看法。（翻攝自臉書）

陳沂在臉書提及李威涉案一事，她表示李威一心向佛但加入的卻是邪教，且命案發生被抓後竟然轉汙點證人，這意味著李威確實參與命案，只是被發現後選擇出賣其他共犯，來換取自己減刑，「邪教真是太可怕了，那種滿口慈悲為懷勸人向善，通常問題都很大」。

【陳沂臉書全文】

李威的精舍命案大家有follow到嗎？近年說自己一心向佛的李威，其實是參加一個邪教團體。

那個邪教教主因為懷疑身為信徒的女會計帳目不清，就假借讀書會的名義把女會計約來公審。期間要她不斷跪拜，還有其他信眾腳踹、用手壓頭各種體罰，甚至只給她餅乾等食物充飢。後來女會計被發現時，已無生命跡象，判定是橫紋肌溶解，全身多處瘀青。

在他們體罰女會計的時候，有個信徒擔心出事，用手機偷偷錄音，錄到藝人李威也在現場。甚至在命案後，李威還指導其他信徒如果檢警問起，就說不知道或忘記了。

然後李威被抓，現在竟轉成污點證人！也就是他確實參與命案，只是出賣其他共犯，換取自己減刑。邪教真是太可怕了。那種滿口慈悲為懷勸人向善，通常問題都很大。

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