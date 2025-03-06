日BL男星「非禮女翻譯」被捕 遭公司開除恐坐牢2年

〔記者鍾志均／綜合報導〕25歲日本男星上村謙信演出BL日劇《未成年》爆紅，不過4日傳出重大違約，不僅IG關閉，還遭公司「星塵娛樂」大動作解約；原因揭曉，原來他3月1日到香港辦見面會，卻對隨行女翻譯伸「鹹豬手」，遭警方逮補。

港媒報導，上村謙信1日到香港會粉絲，受害女子擔任活動翻譯，兩人還是初次見面，沒想到活動結束約晚間10點，上村謙信和工作人員到旺角慶功，竟在此時非禮女翻譯，隔日受害女子在社工陪同報警，警方將上村謙信逮補。

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上村謙信以BL日劇爆紅，卻爆出非禮女翻譯。（翻攝自X）

上村謙信被以「猥褻侵犯罪」昨在西九龍裁判法院提審，押後至4月15日再度提訊，據香港《刑事罪行條例》第二條，猥褻行為的刑罰是最高可判2年監禁。

上村謙信不再以「ONE N' ONLY」成員身分活動，不過電影《BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-》仍有他的身影。

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