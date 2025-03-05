郭書瑤親手織低胸背心！ 超兇身材包不住「白皙雪乳」全看光

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「瑤瑤」郭書瑤身材火辣，深受粉絲喜愛。她近日似乎迷上編織，日前大膽穿上自己的作品「紅色針織胸罩型背心」到香港街拍，引起不少討論，今（5日）再曬出另一件親手製作的戰袍，低胸剪裁，讓深邃事業線一覽無遺，讓粉絲的眼睛大吃冰淇淋。

郭書瑤迷上編織。（翻攝自IG）

郭書瑤2日於社群PO出香港旅遊街拍的照片，圖中可見，她穿著超辣紅色針織胸罩型背心現身街頭，據了解，那是她在飛機上趁著空檔親手織出來的，當時引起不少討論。

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有趣的是，郭書瑤近日似乎迷上編織，她今天再分享一系列街拍照片，這次的戰袍是一件橘白色背心，她透露，這是在染頭髮的時間完成之作。值得注意的是，該衣服的低胸剪裁，讓她辣露事業線，豐滿的北半球也全被看光，此外，鮮豔的色彩搭配映襯出白皙膚色，短版中空設計也修飾出「S行曲線」。

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