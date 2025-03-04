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中國發展遭砲轟！《不熙娣》鼻涕哥痛揭辛酸血淚

李唯楓甩肉成功。（風暴國際X波蜜提供）李唯楓甩肉成功。（風暴國際X波蜜提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李唯楓加盟新東家，相隔10年重返歌壇，他坦言中間一度想放棄最愛的歌唱事業，之前到中國發展，慘被一位導演嚴厲砲轟，讓他灰心至極，萌生不想再唱歌的念頭。

李唯楓回憶：「當時那位導演在試鏡時突然要我唱幾句，我唱完後被導演罵說『你會唱歌嗎？你懂得屁唱歌？』」結果同時有位選秀比賽出身的歌手也來試鏡，他又被羞辱：「人家這才叫唱歌。」

李唯楓重返歌壇，搶先推出新歌《幸福蹺蹺板》。（風暴國際X波蜜提供）李唯楓重返歌壇，搶先推出新歌《幸福蹺蹺板》。（風暴國際X波蜜提供）

李唯楓後來回到台灣發展，因為壓力大靠吃發洩，加上錄影工作作息不正常，讓他短短兩年就胖了快15公斤，慘被朋友羞辱「伙食太好」、「備胎懷孕」。

他表示，「主要以飲食控制為主，一天吃一餐或兩餐，大多是無油無鹽食物，搭配一周兩到三次有氧或運動，就這樣一年鏟掉了10公斤。」目前80公斤的李唯楓，希望能再減5公斤，更笑說：「答應歌迷出片、辦演唱會很長一段時間了，不能再『食言而肥』了。」

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李唯楓近年在《小姐不熙娣》的好表現多了許多粉絲，更被封為「鼻涕哥」爆紅，他提醒自己要珍惜把握每個在螢光幕前面露臉的機會，「謝謝新東家、謝謝歌迷，也謝謝製作人B2哥跟主持人小S姐、派翠克，你們都是我的貴人，也是伯樂。」他預計年底發片，搶先推出新歌《幸福蹺蹺板》。

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