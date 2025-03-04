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娛樂 音樂

賭王千金英國開唱致敬大S 帥尪力抗病魔首度露面掀轟動

〔記者陽昕翰／台北報導〕澳門賭王千金何超儀上週末率領「何超與海膽仔樂團」與Beyond主唱黃貫中、嘻哈團體大懶堂以及廿四味在倫敦舉辦演唱會，她特別選唱由大S為她填詞的歌曲《章魚黑洞》，感性表示把此曲獻給已逝好友，令現場觀眾動容。

何超儀與老公陳子聰合體放閃。（Drill Team提供）何超儀與老公陳子聰合體放閃。（Drill Team提供）

演唱會由廿四味打頭陣，出場便引發歌迷轟動，何超儀老公的老公陳子聰是團員，他近年力抗病魔，在完成所有手術後，全面康復首次亮相，他們又唱又跳演出《Do or Die》、《Hong Kong Kowloon》、《Hot in the 852》等歌曲，大聲向在英國的粉絲打招呼。

黃貫中獻唱多首搖滾金曲。（Drill Team提供）黃貫中獻唱多首搖滾金曲。（Drill Team提供）

搖滾傳奇黃貫中以氣勢磅礡的吉他演奏登場，充滿感觸說：「見到好多熟悉的面孔，我們剛剛在後台還說，感覺就像回到高山劇場一樣。」高山劇場是80年代許多樂團在香港的發源地，見到這些樂迷老朋友的感覺，就像回到早年熟悉的舞台般令他十分懷念，隨後黃貫中獻唱了經典歌曲《無得比》及《天與地》，全場再度陷入搖滾狂歡，跟著大聲合唱。

為了這次演出，何超與海膽仔特地選了一連串鐵肺熱血歌單，唱到《Chilling & Blazin》，陳子聰跟著廿四味再度登台，何超儀與陳子聰更難得在舞台上共舞、相擁放閃。

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